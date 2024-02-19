Sıkışık trafikte Galatasaray çekindiği deplasmanda işi ilk yarıda bitirerek güle oynaya bir 3 puan kazandı. Galatasaray maça hızlı ön alan baskısıyla ve bir an önce gol bulmak için tempolu, atak başladı. Sonra bir duran toptan skor avantajı yakaladı. Ardından kısa sürede fark ikiye çıktı. Ve penaltı golüyle de ilk yarı kapandı. Peki bu yarıda Ankaragücü ne yaptı? Hücum güçleri sıfıra yakındı. 2-3 pas bile yapamadılar. Pres etkinlikleri hiç yoktu. Takım savunması ise felaketti. Galatasaray, doğal olarak Prag rövanşını düşünerek 2. yarıyı daha rölantide oynadı. Buna rağmen yine gole yakın olan ve rakibe şans tanımayan kendileriydi. Sonra Okan Buruk tek tek kritik oyuncularını dinlenmeye aldı. Sonuçta da rahat bir galibiyet elde edildi. Kerem Aktürkoğlu hücum girişimlerinin odak noktası oldu. Sanchez tam bir deneyim ustasıydı, güzel de bir gol attı. Kerem Demirbay gittikçe formunu yükseltiyor. Yeni transfer Köhn'ün ise daha arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Ama fizik olarak diri ve çabuk bir oyuncu. Okan Buruk'un bana göre en doğru hamlesi, Prag maçı öncesi takımın dinamosu Torreira'yı dinlendirmesiydi. Onun yerine görev yapan Berkan Kutlu da "Torreira'ya bir şey olursa ben de onu çok fazla aratmam" mesajını verdi. Hakem Ali Şansalan genelde takdir haklarını büyük takımlar lehine zekice kullanır. Dün gece G.Saray farklı öndeyken İcardi'nin attığı 4. golü komik bir faul kararıyla iptal ederek sözde delikanlıyım mesajını verdi!