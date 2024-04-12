Atina'daki kritik maçta Fenerbahçe 60 dakika adeta sahada yoktu. Rakibin etkili takım presi karşısında hiç organize olamadılar. Oyunun kontrolü tamamen Olympiakos'taydı. Çağlar'ın büyük hatasıyla erken skor dezavantajına düşüldü. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'de hiçbir kıpırdanma görülmüyordu. Sonra ikinci gol geldi. Artık işler tamamen çıkmaza girmişti. Çünkü bırakalım bu yarıda pas yapmamayı yarım pozisyon dahi yoktu. İkinci yarı da benzer şekilde başladı. Bu görüntüde fark üçe çıktı. Sonra İsmail Kartal, Fred ve İsmail Yüksek'i sahaya sürdü. Büyük moral bozukluğuna rağmen takım reaksiyon göstermeye başladı. Önce Tadic'in penaltısıyla fark 2'ye indi sonra güzel bir atak sonucu İrfan Can ile ikinci gol geldi. Bundan sonraki bölümde kontrol tamamen Fenerbahçe'deydi. Farkın 1'e inmesiyle hem riskleri azalttılar hem de 3. golü aradılar. Az kalsın Bonucci son saniyede beraberlik golünü de atıyordu. Şimdi gelelim İsmail Kartal'ın inanılmaz teknik adam yanlışlarına; 0-3'ten tur için ümitli bir skora gelinen geri dönüşü bir kenara bırakalım. Ferdi, Fred ve İsmail Yüksek nasıl ilk 11'de başlamazlar! Hadi ikisinin sakatlık problemi var, oyunun gidişatına göre hamlemi yapayım diye düşündü, o zaman neden devrede yapmıyorsun? 0-3'dan sonra Fenerbahçe oyuna bir ağırlık koydu ama rakibin acemice yaptığı gereksiz penaltı olmasa bu geri dönüş sağlanabilir miydi? Krunic ve Zajc bana göre takımı 62 dakika 9 kişi oynattılar. Rövanş yine kolay olmayacak çok dikkatli olmak lazım.