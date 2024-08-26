Fenerbahçe, Rize'de görkemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İlk yarı zor geçti. Rizespor temaslı oyunla Fenerbahçe'yi rahatsız ediyor, fırsat buldukça da hızlı ataklarla tehdit etmeye çalışıyordu. Sıkıntılı ilk bölümde Fred'in değişik bir tarzla yolda dönerek devam eden şutuyla skor avantajı yakalandı. Bunun moraliyle Fenerbahçe yine çok rahat değildi ama oyunu kontrolü altında tutuyordu. Bu yarıda sadece ikinci gol için Dzeko bir fırsatı kullanamadı. İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi. Fred, hat-trick yaptı. Sonuçta farklı galibiyetle 3 puan kazanılırken Mourinho'ya da moral oldu. Gelelim genel gözlemlerime. Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım. Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı. Turgut Doman yeni MHK'nin gözdesi. Bu açıkça ilk 3 haftada belli oldu. Genel yönetimi iyiydi ama ilk yarı Oosterwolde'ye yapılan kontrolsüz müdahale net penaltıydı.