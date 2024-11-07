İlk iki maçını kaybeden Beşiktaş, Lyon deplasmanında aldığı 3 puana dün de Malmö karşısında bir 3 puan daha ekleyince kendisine play-off için önemli bir şans elde etti. İlk devre Beşiktaş tedbirliydi, Malmö ise tipik bir deplasman stratejisiyle kontrollü anlayışını benimsiyordu. Beşiktaş'tan bu yarıda organize hiçbir atak çıkmadı ama hırslı, korakor bir mücadele görünüyordu. Çok net pozisyonun olmadığı devre golsüz noktalandı. İkinci yarı başladıktan sonra Malmö, Beşiktaş'ı gözüne kestirmiş ki ilk yarıdaki kompakt futbolunu bırakıp ofansif oyuna yönlendi. Bu tabloda karşılıklı orta sahalar kolay geçilip net pozisyonlar gündeme geldi. Onlar çok önemli 3 pozisyon harcadılar. Beşiktaş da 2 tane kaçırdı ama sonunda golü atan taraf oldu. Golle iyice morallendiler, sonra ikinci gol geldi. Malmö farkı 1'e indirmesine rağmen bitime 1 dakika kalmasıyla sıkıntı yaratmadı.

Semih, son derece hırslıydı. Gerçek yerine geçince bunu değerlendirmek istediği her halinden belliydi. Ama takımın ofansif organizasyonunun yetersiz oluşu, ileri 3'lünün uyumlu olmayışı Semih'i de mecburen bireyselliğe itiyordu. Güzel bir golle hem maçı hem de geceyi bitirdi. Gecenin yıldızı Svensson'du. Skorda denge varken %100'lük golü önlerken ilk golün de asistini yaptı. Beşiktaş'ta iki ciddi problem var. Dün 2-3 klas hareket yapsa da Rafa'da ciddi fiziksel düşüş gözüküyordu. Sakatlık geçiren İmmobile de fizik açıdan son derece yetersiz. Semih, dün gece kendisinden son derece çok daha kaliteli bir isim olmasına rağmen İmmobile'ye göre son derece mobil oynuyor.