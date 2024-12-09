Galatasaray, derbinin neticesinden sonra dünkü deplasmana çok hırslı ve atak başladı. Ama 15. dakikada beklenmedik bir şok gelişti. Genç Metehan'ın yaptığı hata sonucu Galatasaray hem 1 kişi eksik kaldı hem de kısa süre sonra skor dezavantajına düştü.

Ama Galatasaraylı futbolcular sanki maç 11'e 11 oynanıyormuş gibi devre sonuna kadar oyunu domine ettiler. Ve soyunma odasına 2 gol bulup skor avantajıyla girdiler. Tabi ki burada Sivas kalecisinin ilk golde büyük hatası vardı. Karşılaşma 11-11'ken de Manaj'ın müthiş vuruşunun direğin içinden dönmesi Galatasaray için şans anlarıydı.

İkinci yarının da zor geçmesi tahmin ediliyordu. Ama Barış Alper, erken 3. golü atınca bütün saha içi dengeleri Galatasaray lehine döndü. Bu yarıda bütün riskleri alan Sivasspor, uzatma dakikalarında attığı gole kadar tek net pozisyon dahi bulamadı. Sonuçta da sarı-kırmızılılar, çok önemli galibiyetle puan cetvelinde büyük bir avantaj sağladı. Ben en çok Sallai ile takımı ileri taşıyarak lokomotif görevi gören Barış Alper'i beğendim. Osimhen de etkili sprintiyle penaltıyı yaratan ve gole çeviren oyuncu oldu.

Gelelim Sivasspor'a... Bülent Uygun tek santrfor oynayan G.Saray'a karşı gereksiz yere 3'lü defans uygulatıyor. Haydi böyle başladın, rakip eksik kalıp gol atınca o zaman değiştir. Uzatmada ise hakem Turgut Doman'ın skandal bir kararı vardı. VAR uyarısına rağmen pozisyonu izledikten sonra Manaj'ın hareketine kırmızı çıkarmaması akıl tutulmasıydı!