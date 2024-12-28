Talisca yetmez çağdaş kanat lazım!

“Günümüz futbolunda kanatlarda; adam eksilten, defansa yardım eden, dribbling özellikleri olan oyuncular var. F.Bahçe’de ise bu yok! Anderson Talisca’dan verim için kanatlara takviye gerek”

Futbol bir takım oyunudur. Dünyada çok büyük bir futbolcu da transfer etseniz yine de takımın günümüz futboluna uygun bir oyun modeli yoksa işler hiçbir zaman yoluna girmez. Fenerbahçe'de iki tane çok önemli santrfor var. Bir tanesi 38 yaşında olmasına rağmen sahada her şeyini veriyor. Bu iki santrfor gerekli süreleri almasalar bile golcülük özelliklerini gösteriyorlar. En büyük sorun kanatlarda. Günümüz futbolunda Avrupa'daki güçlü takımlarda da vasat takımlarda da kanatlarda adam eksilten, defansa yardım eden, dribbling özellikleri olan oyuncular var. Fenerbahçe'de bu yok.

MAXİMİN TOPLA KAVGALI

Son Eyüp maçını örnek alırsak yapıları ve fiziksel sıkıntıları dolayısıyla Tadic ve İrfan Can'la kanat ataklarında işlevsellik sağlayamazsınız. Kadroda kanat forvetine uygun 3 oyuncu var. Cengiz Ünder futbolu unutmuş görüntüde, Maximin bireysel bir oyuncu, adeta topla kavga ediyor. Bir tek Oğuz Aydın var, o da 13. haftada keşfedildi sonra da sakatlandı. Talisca'dan da verim alınabilmesi için bana göre bu kanatlara mutlaka takviye yapılmalı.

AMAN SAKATA GELMEYELİM!

Sarı-lacivertli kulüp, bir yandan resmi olarak Talisca transferini bitirmeye çalışırken diğer taraftan ise oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor. Geçen sezonun mart ayında kas sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncu, 17 maç kaçırırken bu yıl da aynı sorundan dolayı 4 mücadelede forma giyemedi. Büyük bir yatırım yapılacak olan Talisca için kapsamlı bir sağlık kontrolü uygulanacak.