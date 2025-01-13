Galatasaray, hiç iyi oynamadığı maçta bilhassa ikinci yarıda tamamen oyundan düşmesine rağmen mükemmel Barış performansıyla çok önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırdı. Başakşehir, çok önemli 5 ilk 11 oyuncusundan mahrumdu. Bu eksikler yüzünden sahada organize olması zordu. Galatasaray, ilk yarıda iyi oynamasa da çok rahattı. Rakibin senelerdir alışılmış kaleciden başlayarak ayağa paslarla ileriye çıkış özelliği vardı. Ancak dün çok doğru bir düşünceyle kaleci dahil topları hep uzun kullanarak G.Saray'ın etkin olduğu ön alan baskısı yapmasını engellediler. Bu da Galatasaray'ın üretkenliğini ciddi biçimde etkiledi. Ancak kaleci Muhammed ilk defa riskli pas atayım deyince de Barış, kaptığı topla golü attı. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir, hazırlanışı güzel bir golle beraberliği yakaladı. Bundan sonra G.Saray'ın işi zor olacaktı ama kısa sürede sahneye yine Barış Alper çıktı ve takımını tekrar öne geçirdi, sonra yoğun bir Başakşehir baskısı geldi. Ama Galatasaray skor avantajına tekrar sahip olduğu için tamamen savunma ağırlıklı bir oyuna döndü. Deneyimli geri dörtlü, Torreira'dan da aldığı geri yardımla alanı da daraltınca skoru korumayı bildiler. Başakşehir de baştan sona iyi mücadelesinin karşılığını alamadı. Genel bir G.Saray gözlemi yaparsam önemli oyuncu Yunus yorgun gözüktü, istediği hiçbir şeyi yapamadı. Kerem'in maç eksikliği ciddi biçimde göründü. Mertens iyi değildi, Osimhen yalnızları oynadı. Sahada yüksek fizik gücüyle her karşılaştığı rakibini sindiren Barış Alper, son 20 dakikada çok yorulsa da takımının 3 puanındaki bir numaralı aktördü.