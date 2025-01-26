Galatasaray, uzun süredir iyi futbol oynamıyor. Bilhassa kimsenin beklemediği Dinamo Kiev beraberliği doğal olarak moralleri de olumsuz etkiledi. Okan Buruk bunları düşünerek takımını alışılmış oyun düzeninin dışına çekti. Bence de doğruyu yaptı. Formsuz ve yorgun takımla alışılmış ön alan baskısını uygulatmadı. Daha kontrollü oynadılar, takım savunmasına özen gösterdiler. Birçok futbolcu performansının altında olsa da rakibe net bir pozisyon vermediler ve 1 penaltı golüyle de istedikleri önemli olan 3 puanı aldılar. Genel performanslara baktığımızda Mertens fiziki düşüş içinde. Yunus Akgün yine düşüş içinde ama buna rağmen dün kritik 3-4 pozisyonda çok kaliteli hareketler yaptı. Takımın alışılmış lokomotifi Barış Alper ise son derece yorgun gözüktü. Osimhen hücumda en gayretli isimdi. Torreira sezon başından beri ağır yük çekmesine rağmen yine garantili bir pres gücüydü. Muslera da yaşadığı protesto olayı dolayısıyla çok konsantreydi ve hatasız oynadı.

Sonuç olarak Okan Buruk 4'lü defansı tercih edip fazla risk almayarak geceyi hasarsız geçirdi. Konyaspor'un kadro kalitesi belli. Eksikleri de var. Ama Recep Uçar'ın hiçbir şey yapmadan takımını 10 kişi oynatan Kramer'e tahammül etmesine anlam veremedim.