Dünkü maçta futbol kalitesi vasatı aşmasa da tempolu, seyir zevki tatmin edici bir 90 dakika izledik. Beşiktaş ilk yarıda hızlı, atak bir futbol sergiledi. Ama unuttukları bir şey vardı; Kasımpaşa'nın ligin pas trafiği iyi olan takımlarından biri olması. Ofansif girişimlerde devamlılık sağlayamayan Beşiktaş, karşı ataklarda da geride açıklar veriyordu ve skor dezavantajına düştüler, sonra 10 kişi kaldılar. Tayyip Talha, 4 günde ikinci kez kırmızı gördü, kendisi bu zaafının mutlaka üstünde durmalı. Solskjaer'in en doğru kararı devrede İmmobile'yi çıkarmaktı. Yoksa 11'e 9 kalacaklardı. 75'e kadar sahaya sınırsız enerji yansıttılar. Son 20 dakikada Kasımpaşa tekrar momentumu eline aldı. İnanılmaz goller kaçırdı. Sonunda da atamayana atarlar bir kez daha gündeme geldi ve maç beraberlikle noktalandı. Paulista iyi görev yaptı, Fernandes yine çok koştu. Rafa Silva'nın aklına ayak uyduracak oyuncu olmaması en büyük problem. Bana göre Solskjaer'in Mustafa'ya sürekli görev vermesi lazım. Gelelim Kadir Sağlam'a; büyük takım korkusundan net kırmızı kartı göstermeye cesaret edemedi. VAR devreye girince yapacağı bir şey kalmadı. 2. yarıda da Kasımpaşa'ya iki ucuz sarı kart verdi. Gelelim en büyük hataya. Salih, hava topunda 18 üzerinde rakibinin yüzüne vuruyor. Hakem faulü çalmayıp korner veriyor. Sonrasında aynı hareketi rakibi yapıyor, bu sefer keyifle penaltıyı çalıyor!