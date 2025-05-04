Öncelikle şunu belirteyim. Son viraja girildiğinde Galatasaray'ın her maça önemli bir derbi maçı oynayacakmış gibi çıkacağını tahmin etmek zor değil! Dün de maça son derece hırslı bir başlangıç yaptılar. Rıza hocanın taktik planında kanat forvetlerin önde bırakılması yeterli bir alan savunması oluşmasına izin vermeyince Galatasaray çok erken üst üste gelen 2 golle rahatladı . Ondan sonra da 31. dakikada 4. golü atarak maçın fişini çekti. Sonrasında da akıllı bir düşünceyle karşılaşmayı bir idman havasına getirdiler. Sonuçta da bir önemli 3 puan ı daha kazandılar. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Beşiktaş maçından sonra ağır eleştirilere uğrayan Okan hoca, Morata ile konuşarak tek santrfora döndü. Zaten 3'lü defanstan 4'lüye geçtikten sonra bir de tek santrfora geçince işler rayına girdi. Ama maçtan önce tahmin ett-i ğim gibi dün gece de kolay maç diye tekrar Osimhen- Morata ikilisine döndü. Ancak eminim ki Trabzon maçında da tek santrfor ile çıkacaktır. İlk 2 golde de Eren'in katkısı vardı. Bu çok formda oyuncunun sakatlık geçirmesi dün gecenin tek kaybıdır. Torreira'nın iki kişilik presle birlikte çok az pas hatası yaptığını, istikrarlı olduğunu ve de kr-i tik goller attığını söyleyerek geçen haftaki maç yazımın başlığını da "Torreira takımın temel direği" diye attık. Ertesi gün yazımı okuyan bir arkadaşım telefon açtı. 'Osimhen varken onun önünde Torreira olur mu?' dedi. Ben de şu cevabı verdim. "Torreira 3 senedir takımın temel direği, Osimhen bu sene geldi" diyerek durumu özetledim. Dün de haftalardır bahsettiğim gibi Torreira golcülüğünü gösterdi..