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SORU: İngiltere'de ağır yenilgi alan F.Bahçe nasıl ayağa kalkar?

Fenerbahçe'nin gidişatı zaten hiç umut vermiyordu. Son Çaykur Rizespor maçı da bunun bir göstergesiydi. O geceki maç yazısı kritiğimin başlığı 'Skor aldatmasın'dı. Şampiyonluğa oynayan bir takım... Ama Rize'de rakip her top kullandığında rahatlıkla 18'ine geldi! Bu, günümüz futbolunda ters gelen bir durumdu. Yine o yazımda teknik direktör İsmail Kartal'ın milli maçlar arasındaki 15 günde elindeki oyuncuları fiziksel olarak hiç iyi hazırlamadığını söyledim. Greenwood ile Guendouzi bu konudaki baş aktördü. Bu ki oyuncunun da zaten İngiltere'deki performanslarını gördük. Bir teknik direktör öncelikle futbolcularının durumunu iyi tanımalı. Rize'de yürüyerek oynayan Greenwood, 80 dakika sahada kaldı. Aynı oyuncu yine yürüyerek Birmingham'da 70 dakika oynadı. İngiltere'de Oğuz Aydın'dan başka ayakta kalan isim yoktu. Fenerbahçe'nin başında bir de İsmail Kartal'ın moralini tamamen bozan Marco Asensio olayı var. Hayretler içerisinde kalıyorum. Koşamayan, ikili mücadelelere girmeyen, yetenekli bir oyuncu, medyada sarılacivertli takımın nasıl olmazsa olmazı görülüyor? Genel görüntü son derece olumsuz. Ben sezon başından beri takımda gördüğüm yanlışları sürekli olarak gündeme getirdim. Bana şimdi soruyorsunuz, 'Fenerbahçe nasıl düzlüğe çıkar?' diye. Bu işi yapacak tek kişi, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'dır!