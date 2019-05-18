VOLKAN ÜSTÜYILDIZ

Tarihi gecede beklediğimiz mücadeleyi göremedik ama muazzam bir 'one man show' izledik. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ikinci periyotla birlikte rayından çıkartarak, Avrupa Ligi'nde finale yükselirken, Shane Larkin geceye damgasını vurdu. Sakatlıkların gölgesindeki Fenerbahçe'ye karşı Ergin Ataman tamamen kendi basketbolunu kabul ettirmek için çaba harcadı ve başarılı oldu. Simon faul problemine girdiğinde oyuna Anderson'u değil Beaubois'yı alarak mesajı verdi Ataman ve bundan hiç geri atmadı. Larkin ve Micic'in bire birlerinden hiç zorlanmadan sayı üreten lacivert-beyazlılar, hücum ribauntlarında da büyük üstünlük kurdu ve kontrolü ele almayı başardı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden de isabetler geldi ve Efes, beklenenden kolay bir şekilde finale çıktı. Larkin, 30 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle alkışları hak etti. Tabii ki Micic de çok iyiydi ama Larkin oyunu öyle domine etti ki herkesin bir değil, 2-3 adım önüne geçti. Efes'in iki oyun kurucusu, Larkin ve Micic toplam 55 sayı, 12 ribaunt ve 8 asist üretti. Fenerbahçe ise bu konuda sınıfta kaldı. Fenerbahçe'de bütün bir sezonu çok iyi geçiren Sloukas ve Ali Muhammed, toplam 12 sayıda kalırken, takım organizasyonunda da yetersiz kaldılar. Onu başarıya götüren görüntüsünden uzaklaştıkça da Fenerbahçe maçtan koptu ve sonunda 92 sayı yiyerek kaybetti. Eksikler olsa sonuç değişir miydi? Bunu bilemeyiz ancak Anadolu Efes, hak ederek finale kaldı ve şimdi en büyük kupa için önlerinde bir tek adım kaldı.