YASEMİN YILDIRIM

Türkiye sınırları içinde; 'Bu takımın forvete ihtiyacı var', 'Kaç maç oldu, taraftar 11'i ezbere sayamıyor', "Öncelikli hedefimiz lig' tartışmaları hız kesmeden devam ederken, bir gerçeği maçtan önce Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid hatırlattı; hem Fenerbahçe taraftarına hem de Fenerbahçeli futbolculara… Ne dedi Avusturyalı hoca? "Bir dünya devini ağırlayacağız. Oyuncularımın çoğu kariyerlerinin zirve maçına çıkacak."

İsteyen Avusturya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Wien'in 12 takımlı kendi liginde son sırada bulunması ya da kadrosunun yaş ortalamasının 24 olmasının üzerinden okuyabilir oyunu ve sonucu… Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe Schmid'in de dediği gibi bir dünya devi gibi başladı oyuna… UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması için deplasmanda iyi bir sonuç alması gerekliydi, daha 8. dakikada King'le golünü attı. İsmail'in 'Al da at' dediği pası Serdar Dursun gol yapsa Fenerbahçe soyunma odasına daha büyük bir avantajla gidecekti. Ama girdiği tüm fırsatları heba eden Serdar maçın sonunda fişi çeken isim olmayı da bildi. İlk kez bu maçta forma giyen Alioski, beklentilerin aksine oldukça hazır bir görüntü çizdi. Rossi, King'e yaptığı asist dışında koştu, pozisyonları zorladı. Kısaca formasını terletti. Wien taraftarı baktı ki takımlarının bir şey yapacağı yok tribün gücünü devreye sokup, bir davul tokmağı ile Altay'ı saf dışı bırakmak istedi. Ama o dakikada görüldü ki Fenerbahçe taraftarı kendine ayrılan bölüme sığmamış her yere dağılmıştı. Fenerbahçe sahada, taraftarı tribünde Viyana'yı kuşattı. Grup biletini cebine koydu.