İSA TATLICAN

İstanbul'un yeni Valisi Davut Gül ismini Gaziantep valiliği döneminde çok duymuştum. Halkla olan iletişimi merak uyandırmıştı. Yavuz Donat ağabey'in geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı "İstanbul Valisi" başlıklı yazısında Davut Gül'den şöyle bahsediliyordu: Eğitim gönüllüsü… Sıfır ego… Sıfır gösteriş… İşi gücü hizmet… Emanet ehline verildi.

Bu yazıdan sonra yeni Vali'mizi tanımamak olmazdı. Randevu istedim. Bayram yoğunluğu içerisinde kırmadı kabul etti. Pazar sabahı erken saatlerde İstanbul Valiliği'nde biraraya geldik. Kolarını sıvamış tatil günü kendisi ile görüşmek isteyen vatandaşın sırayla derdini dinliyor. Bir saat ara verdi. Bu kez yeni İstanbul Valisi Davut Gül anlattı, biz dinledik.

İSTANBUL ŞAMPİYONLAR LİGİNDE

İstanbul'da eğitim yılarında ve sonrasında yaşadım, çok gelip gittim. 23 yıllık mülki idare amirliğinden sonra İstanbul sürpriz olmadı. İstanbul dinamik ve şampiyonlar liginde bir şehir. Türkiye Yüzyılı'ndan istanbul'da yaşamak ve İstanbul halkına hizmet etme imkanı yakalamak onur verici. Bütün paydaşlarla beraber İstanbul sorunlarına çare bulmaya çalışacağız. En büyük şansımız İstanbul aşığı olan Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'u biliyor ve bir orkestra şefi gibi koordine ediyor. Desteğini hissettik ve hep hissedeceğiz.

HER VATANDAŞIN MESELESİ ÖNEMLİ

Hiçbir hizmet diğerinin alternatifi değil. Hiçbir kişinin meselesi diğerden daha önemli değil. Şehrin sorunlarına istatistiksel bakamayız. Herkesin meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. Ama İstanbul'un afetlere hazırlanması, düzensiz göçle mücadele, trafik, bağımlılıkla mücadele, eğitim meselesi, sağlığa erişim, kültürel dokunun muhafazası, insanların sahilerle ve şehrin güzellikle buluşması, spor alanlarının arttırılması çok önemli. . Hiçbir konu diğerinden daha önemli değil.

TEK KİŞİLİK BAŞARIYA İNANMIYORUM

İşimi yapma konusunda bir çabam var. En çok sevilen en çok sevendir. Görev yaptığım yerleri seviyorum. Hizmet ettikçe mutlu oluyorum. Bunu bütün şehirle birlikte yapıyorum. Paydaşlarımız bizim için çok kıymetli. Hayırseverlere ve STK'lara ihtiyacımız var. Birlikte üretiyoruz, katkı sağlıyoruz, başarıyoruz ve mutlu oluyoruz.

TRAFİK SORUNUNDA HIZLI HAREKET EDİLMELİ

Valiyi, bakanlıkları ilgilendiren konular var bir de yerel yönetimleri ilgilendiren hususlar var. Ben bunları anlatırken bazılarını bizim yapmamız gerekiyor, bazıları temenni ve bazıları da bir koordinasyon gerektiren konular. Trafik sorununa böyle bakmak gerekir. İstanbul'un trafik sorununa üç aşağı beş yukarı ne yapılacağı belli. Yerel yönetimler politikalarını daha hızlı hayata geçirmeli. Raylı sistemler ve benzeri toplu taşıma araçları, tünel yollar, deniz ulaşımının arttırılması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi her biri çok önemli. Her kurum ve kuruluş trafik konusunda ciddi politikalar üretmesi gerekiyor.

YABANCILAR ŞEHİR KÜLTÜRÜNE UYMAK ZORUNDA

Yabancıları kendi içerisinde birkaç bölüme ayırmak lazım. Turist olarak seyahat edenler. Öğrenim için gelenler. İkamet izni alıp ticaret yapanlar. İç savaş nedeniyle sığınmacı statüsünde olanlar. Bir de kaçak yollarla gelmiş kayıt dışı yabancılar var. Düzensiz kayıt dışı göç konusunda 7/24 uygulamalar yapılıyor. Şöyle bir kararlılığımız var. Kayıtdışı yabancıyı tespit ettiğimizde sınırdışı ediyoruz. Birincisi İstanbul'da kayıtdışı hiçbir yabancının yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. İkincisi de önemli. İstanbul'da Türkiye'deki kurallara ve İstanbul'daki şehir kültürüne uygun bir yaşam tarzı istiyoruz. İstanbullu evde yaşıyorsa yabancı da evde yaşayacak. İşyerlerinin içerisinde 10-20 yabancının birlikte yaşamasına izin vermeyeceğiz. Tabelalarla ilgili hassasiyetimiz devam edecek. Yabancıların vergilendirmede kayıt dışı ticaret yapmasına, rekabet koşullarını çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Bu kurala uymayanlara müsaade etmeyeceğiz. Özetle, Türkiye Cumhuriyeti'nde izinli olarak yaşayan herkes, vatandaşlarımızın uyduğu bütün kurallara uyacak. Kayıt dışı olanları da sınırdışı edeceğiz.

EĞİTİMİ MASAYA YATIRIYORUZ

Bizim gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli mirasımız yetişkin insan kaynağı. Eğitimi iyi veremezsek şehrin ve ülkenin geleceği sıkıntıya giriyor. Her okumuzunun kitapla ilgili ihtiyacını ortadan kaldıracağız. Her çocuğumuzun yeteneğine göre bir enstrüman çalmasını arzuluyoruz. Spor yapmasını istiyoruz. Merkeze de öğretmenleri almak istiyoruz. İyi okul yok. İyi öğretmen, öğrenci ve veli var. Mili Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul'daki eğitimi masaya yatırıyoruz. Okullar açıldığında birçok projemizi hayata geçirmiş olacağız.

İSTANBUL GÜVENLİ ŞEHİR

İstanbul, nüfusuna göre dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Arkadaşlarımız gece gündüz sahadalar. Ben de zaman zaman karakollar dahil bütün noktaları ziyaret ediyorum. Daha iyisi elbette mümkün. Faili meçhul oranları azalıyor. Sıfır suç mümkün değil ama biz tüm imkanlarımızla suçun de önlenmesini amaçlıyoruz. Bunu başaracak kadrolara sahibiz.

İSTANBUL DEPREMZEDEYİ UNUTMADI

İstanbul deprem bölgesinin maddi manevi hep yanında oldu. Göreve başladıktan sonra bu paylaşımı devam ettirdik. Bayramda da depremzede kardeşlerimizi asla unutmadık. Depremzede vatandaşlarımızın bu ikinci bayramı. Ben hepsinin kurban bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bir sonraki bayramda yaralar tamamen sarılacaktır. Allah bir daha yaşatmasın.