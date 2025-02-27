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İSA TATLICAN
27 Şubat 2025, Perşembe İSA TATLICAN

Kariye’de 80 yıl sonra ilk teravih

İstanbul’un tarihi yapılarından Kariye Camii’nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı yarın kılınacak. Kariye Camii, Fatih Belediyesi tarafından ramazanın ruhuna uygun ışıklandırıldı

Ayasofya ile aynı dönemde müzeye dönüştürülen dünyanın en ünlü yapılarından Kariye Camii'nde 80 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden camiye dönüştürülen Kariye'de, geçtiğimiz mayıs ayında ilk namaz kılınmıştı.



Kariye Camii, Fatih Belediyesi tarafından ramazan ayının ruhuna uygun şekilde ışıklandırıldı. Mübarek ramazan ayı boyunca ikindi namazının ardından hafızlar tarafından Kuran okunacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler, Kariye Camii'nin hemen yanındaki sahabe Ebu Said El Hudri'nin kabrini de ziyaret edebilecek.

FRESKLERİ DÜNYACA ÜNLÜ
Bizans döneminde kilise olarak kullanılan Kariye Camii'nde bulunan dünyaca ünlü freskler, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. 2. Bayezid döneminde Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından camiye dönüştürülen bu eşsiz yapı, 1945 yılında bir kararnameyle müze haline getirildi.



2020 yılında Danıştay'ın bu kararnameyi iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı bir kararnameyle yeniden camiye dönüştürüldü. Osmanlı döneminde "Kilise Camii" olarak anılan ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de adı geçen bu yapı, daha sonra Kariye Camii adını aldı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından uzun süren bir restorasyonun ardından geçtiğimiz mayıs ayında ibadete açılan Kariye Camii, sadece Türkiye'nin değil dünyanın her ülkesinden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

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