"Hukuka Başlangıç"tı dersin adı.. İlk derste hocamız anlattı.

Köy delikanlısı, kasabadaki panayırdan dönerken, yolun kenarında elinde koca bir yükle yürüyen köylüsü bir kıza rastlamıştı. Kız bitkin görünüyordu.

Onu da atına aldı. Giderken birden atını yandaki ormana sürdü. Kızı indirdi. Tecavüz etti.. Sonra da "Köyde söyler" korkusuyla öldürdü.

Mahkeme "İdam" kararı verdi.

(O yıllarda "İdam" vardı, Türk Ceza Kanunu'nda).

Ama Yargıtay bozdu. Bozma gerekçesini anlattı, hocamız, nurlar içinde yatsın, Kemal Fikret Arık..

"Köy delikanlısının niyeti, yorgun ve bitkin köylüsüne yardım etmekti. Kızı onun için atına aldı. Önüne bindirdi.

Atın yürüyüşü ritmiktir. Delikanlı ile kızın arasında bu ritimle bir sürtünme oluştu..

Bu ritmik sürtünme, sanığı tahrik etti.

Önce tecavüz etti, sonra cinayetini saklamak için öldürdü. Mahkemenin baştaki iyi niyeti, sonra da atın ritmik yürüyüşünden doğan tahriki dikkate almadan en ağır cezayı vermesi adil değildir.

Delikanlı yeniden yargılandı ve müebbet hapse mahkûm oldu. Cezası da onaylandı." Hukukun nasıl derin bir şey olduğunu "Hukuka Giriş"in ilk dersinde anladık..

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