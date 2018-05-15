Bu haber, bize göre dünyanın en batısından..

Los Angeles'tan.. Safter Yılmaz yolladı..

Los Angeles Belediyesi, Hollywood'da kaldırımda düşen ve başından yaralanan bir kadına 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.. Holly Breakfield adlı yaşlı kadını bir arkadaşı sırtında evine götürüyordu.. Taşıyanın ayağı kaldırımda bir yere takılıp tökezleyince sırtındaki Holly düşerek kafasını yere çarptı..

Başından yaralanan Holly'nin avukatı Los Angeles Belediyesi'ne 10 milyon dolarlık dava açtı..Avukat dilekçesinde, kaldırımın iyi aydınlatılmadığını ve düzgün döşenmediğini, bazı yerlerinin çıkık, bazı yerlerinin de çökük olduğunu belirtti. Belediye Meclisi, mahkeme sonucunu beklemeden 11-0 gibi ittifak kararı ile Holly'ye 3 milyon dolar tazminat teklif ederek uzlaştı.

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Bu haber de dünyanın en doğusundan.. Singapur'dan.Yolda bisikletle giden Benjamin Lawrence'a bir taksi çarpmış ve ölümüne sebep olmuştu. Mahkeme taksi şoförünü 3 ay hapse ve 7 yıl trafikten mene karar verdi..Karısı, kocasının ölümünden sonra geçinemediğini söyleyerek tazminat davası açtı. Yüksek mahkeme kararını açıkladı. Taksi şirketi, kadına 4.3 milyon dolar tazminat ödeyecekti.Bu da bizden..19 yaşındaki genç, babasının aracını gizlice alarak Sarıyer'deki ormanlık alana gitti. Yanındaki arkadaşını indirip, "Seyret ne numaralar yapacağım" dedi ve drift atmaya başladı. Çılgın gibi araba sürerken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kenarda seyreden arkadaşını ezdi ve öldürdü.Hani her zaman derim ya, "Birini öldürmek isterseniz, trafikte ezin" diye. İşte o, yani. Ölen gencin ailesi tazminat davası açarsa mı?.Geçin. Bizde "Tazminat alanı zengin etmez" lanet kuralı var. Üç otuz paraya karar verir mahkemeler..