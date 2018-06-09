Kültür Bakanlığı muhteşem bir iş başarmış..

2018, Çin'de "Türkiye Yılı" ilan edilmişti.

Şimdi de, Türkiye Yılı'nın en çarpıcı etkinliği Hong Kong'da gerçekleştirildi. Çin'in Batıya açılan penceresi olan Hong Kong, dünyanın en çok turist alan yerlerindendir, arkasındaki milyarlık Çin'i geçin..

Kültür Bakanlığı çini ülkesi Çin'e, Türk çinilerini yolladı. Günümüz Türkiyesi'nin Çini Merkezi Kütahya'dan..

Kültür Sanat Dünyası'nda adı "Çini'nin Picassosu" olarak bilinen ve Unesco tarafından "Yaşayan Kültür Mirası" ilan edilen Sıtkı Usta'nın, adını Sıtkı II imzasıyla sürdüren kızı Nida Olçar'ın ve gene Kütahyalı sanatçı, gene Unesco'nun Yaşayan Kültür Mirası ilan ettiği Mehmet Gürsoy'un eserleri Hong Kong Üniversite Müzesi Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Nida'yla konuştum..

Babasının artık yenisi yapılamaz eserlerini Sigorta sorunları yüzünden Hong Kong'a götürememişler. Kendi 30 eserini seçmiş. Onların da biri yolda kırılmış. 29 Sıtkı II var sergide..

Benim görünce bayıldığım o muhteşem Mozaik Balık başta.. Dünyada üretilen en büyük ve en pahalı Çini balık o.. Ama sergide satış yok.. Çırağan'da gördüğüm o iki harika çeşme.. Ve de saatler.. Benim yerimde olun da kasılmayın.. O Çeşme ve Saatler bende Sıtkı imzasıyla var.. Nasıl bir hazinedir bu.

Nida, her şeyi göze alıp "Sıtkısız Çini sergisi olmaz" demiş.. Babasının iki şamdanını kendi özel eşyaları arasına sarıp götürmüş oralara.. Gene övüneyim mi?. O şamdanlardan biri şu anda salonumda duruyor.

Serginin açılışını 31 Mayıs'ta Hong Kong Konsolosumuz Korhan Kemik ve eşi Deniz yapmışlar. Yanlarında Sanat Galerisi Müdürü Florian Knothe ile..

Nida, ertesi gün bir Workshop/ Çalışma Atölyesi düzenlemiş. Önce "Sıtkı Usta/ Yaşayan Kültür Hazinesi" belgesel filmi gösterilmiş. Sonra Nida, canlı olarak bir çini tabak işlemeye başlamış. Ardından fırçasını, izleyen Çinli ustalara vermiş, tabağı bitirmişler.

Nida'nın yanında 24 Çinli Çini Ustasının imzasını taşıyan tabak, fırınlanıp hazır olduktan sonra sergiye eklenecek.

Nida "Açılışın ertesi günü orda olmalıydın, Hıncal Ağbi" dedi. Sergi dolmuş dolmuş boşalmış.

1.5 milyarlık Çin'den Türkiye'ye 2011'de 98 bin turist gelmiş. 2015'te 313 bine çıkmış. Bu yıl mayısa kadar gelenlerin sayısı 81 bin.

Kültür Bakanlığı yetkilileri "2018 Türkiye Yılı ve bu yıl içinde yer alan etkinliklerimizle, Türkiye'nin tanıtımı çok daha iyi yapılacak, ülkemizin doğal ve kültürel cazibesini her yönüyle anlatmamız, bu sayıyı 1 milyona çıkarak. Hedefimiz o" dediler.

Ne güzel değil mi?.

Bu kavga günlerinde, bu güzellikleri duymak, dinlemek ne güzel oluyor.. Siz de okuyun istedim.