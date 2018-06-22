Mutluluk tespihime bir tane daha eklendi, çarşamba gecesi..

Güzellikler, sürprizlerle doluydu, gece.. Bir de anılar, dünya güzeli anılar yüklendi.. Duygulandım.. Daldım.. Coştum.. Dostlarla kucaklaştım. İki çift lafla da olsa hasret giderdim.. Hepsini yazmaya kalksam roman olur.. Bir iki not derleyeceğim o kadar..

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