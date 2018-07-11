Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan ilk kabinesini de açıkladı. 16 sandalyeli hükümetin hemen tüm bakanları, atandıkları konunun içinden gelmiş, uzman insanlar..

Son Başbakan Binali Yıldırım kabinesindeki yerlerini koruyan Üç Bakan, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu da dahil..

Özellikle güvenlik ve savunma güçlerimizi örümcek gibi sarmış Fetöcülerin ayıklanması tamamlanmamışken ve PKK ile mücadele yoğun şekilde devam ederken, İçişleri ve Adalet bakanlarının değişmemesi, Erdoğan'ın seçiminin "Teknik" olduğunu gösteriyor.

Bir yandan bizi yıllardır çocuk gibi oyalayan Avrupa Birliği'ne, bir yandan artık fazla değeri kalmayan NATO'ya karşı çıkarken, "İpek Yolu" gibi muazzam bir proje ile yüzümüzü Doğu'ya döndük. İsmet Paşa "O zaman dünya yeniden kurulur. Türkiye de bu yeni dünyada yerini alır" demişti.

Erdoğan'ın kurulmasında önemli rol oynadığı bu yeni dünyada gelişmeler hızla devam ederken, Dışişleri Bakanı'nı değiştirmemesinden doğal ne olabilirdi?. Yani o da teknik bir atama..

Bu yeni Dünya'nın kuruluşunda en önemli rolü oynayan "İpek Yolu Projesi" mimarlarından Berat Albayrak'ın, ekonomi sorumlusu olması da öyle..

Gelelim dışardan atamalara..

En Teknik atama olarak görülen şey, Genelkurmay Başkanı'nın, Savunma Bakanı yapılması. Bu bir yandan tam teknik de, öte yandan fevkalade sembolik bir atama..

Bizde Genelkurmay Başkanları ya emekli olurlardı, ya Başkan..

Bu sembolik atama eğer bir terfi ise ki öyle, Ordu'nun sivil yönetime, yani Milli Savunma Bakanı'na bağlı olduğunun göstergesi. Yeni Genelkurmay Başkanı, dünkü komutanına bugün "Sayın Bakanım" diyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'ndan gelme.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ve Üniversitesi'ni kuran adam.

Fatih Dönmez, başarılı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın müsteşarıydı. Görevi devraldı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürüydü.

Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum da teknokrat. TOKİ ve Emlak Konut'un başındaydı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, tam turizmci. ETS'yi, Voyage Otel zincirini kuran adam..

Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı iken imza attığı spor tesisleriyle biliniyor.

Böyle Teknokrat Kabineler ülkemizde genelde "Geçiş" dönemlerinde kurulurdu. Başkanlık sistemi ile, kalıcı hale getirilmiş oluyor. "Falanca ile, filanca bölgeye bir bakan" değil. "Bu işe, bu bakan" sistemi..

Bu da iyi bir şey değil mi, sizce?.

İşte "İyimser" olmam için bir sebep daha..