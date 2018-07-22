Kırsalda yolun kenarında bekleyen Karayolu polisi yanından hışım gibi geçen adamın peşine takıldı ve az ilerde yolunu kesti. Aracından indi.

Yürüdü. Hızlı sürücünün başına gelince işaret etti. Adam camı indirince sordu..

"Ne kadar hızlı gittiğinizin farkında mısınız?."

"Farkındayım" dedi adam.. "Bir hırsızlık olayından kaçmaya çalışıyordum."

Polis şüpheli şüpheli baktı ve sordu..

"Sizi mi soydular?."

"Hayır" dedi adam.. "Ben soyguncuyum."

Polis şoke oldu.. "Yani soygun yaptın, ondan kaçıyorsun, öyle mi?."

Adam sakin sakin "Evet" dedi.. "Çaldıklarım da bagajda.."

Polis "Ellerini direksiyonun üzerine koy. Ben şurdaki ehliyet ve ruhsatını alacağım" dedi ve elini camdan içeriye doğru uzattı.

"Yapma" dedi adam.. "Torpido gözünde dolu bir silah var.."

Polis elini çekti. Tabancasını doğrulttuğu adama "Bekle" dedi ve telefonuyla destek istedi. Bir anda çevre polis ekip arabalarıyla doldu. Tepede de bir helikopter uçmaya başladı.

Adamı çıkardılar. Kelepçelediler. Tam polis arabasının arkasına bindirirlerken, operasyonun emniyet amiri adama yaklaştı.

"Sizi durduran memur, bir soygun gerçekleştirdiğinizi, çaldığınız malların bagajda olduğunu, torpido gözünüzde de dolu bir silah bulunduğunu söyledi.

Ama arabanızı aradık, bunların hiçbirini bulamadık" dedi.

Adam güldü..

"Bulamazsınız tabii. Bahse girerim, o yalancı polisiniz beni hız yaptığım için durdurduğunu da iddia ediyordur.."