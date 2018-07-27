Stelyo kardeşim yazıyor.. Nea Makri'de yanan semtler arasında..

Yunan'da bir mahalle, bir semt, bir kentin adı "Nea" ile başlıyorsa, bilin ki orayı mübadele ile giden, Rumlar kurmuşladır. Türkiye'de yaşadıkları yerin benzerini inşa etmişler.. Türkçe adını, Rumcaya çevirip önüne "Nea" koymuşlar.. "Nea Smyrni" olmuş mesela İzmir'den gidenlerin kurduğu kent!. "Yeni İzmir!." Nea Makri mi?.

2005'te Fethiye'ye yaptığım gezide gidip görmüş yazmıştım, Kayaköy'ü.

Önce o yazıdan bir bölüm alayım buraya.. 19 Ekim 2005'te yazmışım, bu satırları..

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