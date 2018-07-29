Mükemmel Kadınla Mükemmel Erkek bir gün karşılaşmışlar. Mükemmel bir flörtten sonra, mükemmel bir düğünle evlenmişler. Hayatları da mükemmel olmuş tabii..

Bu mükemmel çift, fırtınalı ve karlı bir Noel gecesi mükemmel arabalarıyla yolun kenarında duran çaresiz bir adam görmüşler. Yanına gidip durmuşlar ki, adam Noel Baba.. Sırtında torbası.. İçi hediye dolu.. Ama Noel Baba, hediyeleri çocuklara yetiştiremediği için üzgün.

Mükemmel çift Noel Baba'yı ve hediyeleri arabaya almışlar. Ev ev dolaşıp bütün hediyeleri dağıtmışlar. Ne yazık ki dönerlerken hava iyice bozmuş. Bir kaza yapmışlar ve bir tek kişi kurtulmuş.

Şimdi size bir mantık sorusu..

Kurtulan kim?.

Cevap için aşağıyı okuyun..

Mükemmel kadın kurtulmuş. Çünkü öyküdeki "Gerçek" tek kişi odur. Herkes bilir ki, Noel Baba hayali bir insandır. Ve de dünyada "Mükemmel erkek" diye biri yoktur.

Kadın okurların, burada okumayı durdurun. Pazar Neşemizin sonu, sizler için burası..

Erkekler, siz okumaya devam edin..

Noel Baba ve Mükemmel Erkek, hayali kişiler olduğuna göre arabayı Mükemmel Kadın kullanıyor demektir.

Bu da size, o feci kazanın niçin olduğunu anlatmaya yeter.

Bu arada.. Eğer siz bir kadınsanız ve hâlâ bu satırları okuyorsanız, bu da başka bir noktayı açıklar.

Kadınlar ayrıca laf da dinlemezler!.