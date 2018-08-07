Herkes, hala tartışıyor..

Dany sarı mı, kırmızı mı?.

Ahmet Çakar Hocam, hala kuralı bile öğrenmemiş.

"Son adam" diye bir şey yok. Yok hocam, yok!.

Ne var?.

"Bariz gol şansı!." Bu da kelime kelime adı üstünde "Hakem yorumu" demektir. Cüneyt Çakır, bariz gol şansı görmedi.

Hepsi bu..

Kaleye 35 metre var, ikinci adam yetişir mi, yetişemez mi?. Erman Hocam yorumluyor. Akhisarlı bek, Rodriguez'den yavaşmış.

Cüneyt Çakır bunu bilmeliymiş.

Yahu öyle kural mı olur, Erman Hocam!.

Hüseyin Bolt koşarsa sarı, Erman Toroğlu koşarsa kırmızı..

Yapma!.

Maç başlarken hakeme liste mi verecekler, sahadaki 22 adam, 100 metreyi kaç saniyede koşuyorlar diye.

Çakır, kararından emindi.

Herkes de emin olsun diye gitti, VAR'a da baktı, o kadar.

Bana sorarsanız, rengin asıl sebebi, Rodriguez'in düşmesindeki şüphedir. Onu kimse konuşmadı...

Cüneyt Çakır'ın da maç yönettiği Dünya Kupasında ne pozisyonlara "Devam" dedi hakemler. O yüzden de herkes, ayakta kalmak için direndi. O yüzden futbol izledik, "Sahtekarlar Kupası" değil.

Pozisyonu yeniden ekrana getiririz, bu gece AHaber'de yeni sezona girecek 90A'da..

Bakın bakalım, o anlık el teması hem de Rodriguez gibi bir adamı düşürmeye yeter mi?.

Galatasaraylı futbolcular gole değil, rakipten adam attırmaya oynuyorlar..

Benim bildiğimi Cüneyt Çakır bilmiyor mu, sanıyorsunuz?.