Bir küçük "Ölüm" ilanı.. Çok sevdiğim, çok da beğendiğim bir gazeteci kardeşim Serhat Hürkan'ın ölüm haberini öyle aldım.. Lütfü'yü aradım hemen..

Yankı'da, sonra Erkekçe başta dergilerde beraberdik. Hem baş sağlığı diledim, hem de "En çok sen beraberdin onunla. En iyi sen anlatırsın" dedim.. Yazdı Lütfi Özel!.

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