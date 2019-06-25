Etiler Ali Yalkın Ortaokulu giriş katındaki 1013 numaralı sandıkta oyumu kullanmak için sınıfa girdim. Sandık kurulu çoğunluğu seçime katılan siyasal parti temsilcilerinden oluşan bir gurup.. Hepsi sevimli.. Hepsi gülümseyerek baktılar..

Ne güzel bir başlangıç!.

Oyumu kullanmam bir dakikayı geçmedi. Gene herkes gülümseyerek, gene aydınlık yüzler gene, pırıl gözlerle bakarak uğurladılar beni.. Koridora çıktım, bir TV kameramanı yolumu kesti..

"Temenniniz nedir Hıncal Bey!."

Anında cevap verip yürüdüm..

"Temennim sandıktan çıkacak!."

..Ve temennim sandıktan çıktı dostlar..

Dün sabah kapıdan alıp kahve masama koyduğum SABAH gazetesinin, muhteşem birinci sayfası, sandıktan temennimin çıktığını gösteriyordu. Sadece benim değil, tüm ulusun, cennet ülkemin temennisinin..

Gecenin bir yarısı o "özlenen" sayfayı hazırlayan tüm ekibe teşekkür ediyor, hepsini yürekten kutluyorum..

Manşet, mavi içinde beyaz harflerle "Demokrasi kazandı"

Üzerinde "Tertemiz seçim İstanbul'a yakıştı"

Altında "İstanbul'da yenilenen seçim hiçbir şaibe olmadan, olaysız, itirazsız tamamlandı. Sonuçlar hızla belli oldu. Demokrasimiz bir sınavı daha başarıyla geçti."

Manşetin altında hemen solda Ekrem İmamoğlu resmi ve haberi..

"Uyum içinde çalışmaya hazırım"

Altında haberi özetleyen giriş.

"Yeni bir sayfa açıldı. Hiç kimseyi ayırt etmeden çalışacağım. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım."

Solunda Erdoğan'ın oy kullanırken resmi ve İmamoğlu kazanınca söylediklerinin haberi..

"Milli irade tecelli etti"

Altında gene haberin özeti..

"Milli irade bugün bir kez daha tecelli etti. Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum."

Daha alttaki haberler, daha da güzel. Daha buram buram ulusun özlemine cevap..

Binali Yıldırım haberi..

"İstanbul'a güzel hizmetler yapmalı" başlığı ve özet. "Seçimi rakibim İmamoğlu önde götürüyor. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bundan sonra İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını diliyorum. İstanbullular'ın yararına olacak her türlü işte de kendisine yardımcı olacağız."

Altında Kemal Kılıçdaroğlu haberi..

"Bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor"

Yanında Devlet Bahçeli haberi "Seçim süreci kapanmıştır."

Haber özetinde Bahçeli "Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalı" diyor.

Siz SABAH okurları.. Siz söyleyin, gazetemde böyle bir birinci sayfayı özlemediniz mi?. Bu başlıklara, bu satırlara, karşılıklı bu harika sözlere hasret değil miydiniz?.

Bu satırları yazarken karşımdaki haber kanalında, alt yazı geçiyor..

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti Başkanları ile görüşecek.."

Yani, SABAH'ın birinci sayfasını tamamen kaplayan haberlerle müjdelediği değişiklik, daha o sayfanın mürekkebi başlamadan uygulamaya konmuş bile..

Nasıl mutlu olduğumu bilemezsiniz!.

Şimdi siz söyleyin, temennim, hepimizin, tüm ulusumun, vatanını seven, bu cennet ülkede, tüm fikir ayrılıklarına rağmen, sevgi, barış ve dostluk içinde yaşamak isteyen herkesin temennisi bu değil miydi?.

Bu temenni, benim temennim, özlemim sandıktan çıkmadı mı?.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu kutladıktan sonra, ülkemiz için çok ama çok önemli programını da açıkladı.Erdoğan'ın, G-20, Çin, Akdeniz ülkeleri veBalkan zirvelerine, yani ülkenin, siyasal, sosyal,ekonomik hayatını doğrudan etkileyecek4 dev uluslararası toplantıya, "" olarak katılması, gücü, saygınlığı veetkinliğini nasıl katlayacaktır, bir düşünün!.Sevgili ülkem!.Yarınların mutlu, umutlu, uğurlu, hayırlı olsun!.