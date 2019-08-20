Nükhet Duru, Ayşe Arman'a (Hürriyet, pazar) "Her şeyin formülü sahicilikten geçiyor" demiş..

Sahi mi Nükhet?. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten..

O zaman aynaya baksana?. Neyin sahi?.

O Ayşe'nin poster boyunda koyduğu resminde gözlerin bile çekilmiş..

Estetikleri geç.. Botokslar, silikonlarla maskeye dönmüş o " Maske surat"ta, sahici ne var?.

"Hıncal değişti" diyorsun.. Ben hep ayni yerde duruyorum. Sensin durmadan değişen..

Bir nesil sana taparken, yorumculuğunla, Ajda'yı, Sezen'i, Nilüfer'i sollarken, şimdi kimlerin arasında adın geçmiyor bir bak, ortama..

Niye?.

O muhteşem yorumcu, assolist olma hevesi içinde "Alaturka"ya döndü birden.

Dönmekle kalmadın Nükhet!.

"Meğer benim asıl müziğim buymuş.

Yıllarca yanlış yoldaymışım" dedin, senin şarkılarına tapanlara ve bir anda nefret yarattın. Bombalanmış uçak gibi düştün. Bombayı atan da sen olarak.

En son "Hit" şarkın hangisi Nükhet?.

Hangi yıl?

Gene birilerine yaranmak için Ali'yi şutladığında, kimlere sığındın..

Sezen "Kendine rağmen, kendini bitiremedi" demiş, senin için.

"Önerdiği hit olabilecek şarkıları seçmedim, ondan böyle söylüyor" demişsin.

Onun önerdiği şarkı Nazım Hikmet'in sözleri, Ali'nin bestesi ile "Geberiyorum"du. Israrla, inatla söylemedin.., Ne söyledin.. Çay, şeker, çaydanlık..

Çek halatı falan filan ucuzluğu..

Nükhet!. Sahici (!) Nükhet!.

Aynaya bak.. Orada "sahici" ne görüyorsan bana söyle.. İçinde, dışında Sahici ne var?. Eski Nükhet'ten ne kaldı, hele bir söyle!.

Bir tane "Sahi" söyle yahu!.

Bir tek tane?.