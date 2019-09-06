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HINCAL ULUÇ
06 Eylül 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

İnandırıcı olmak!

Gazetecilik mesleğinde en önemli ama en zor ilkedir, "İnandırıcı olmak!."
Ne yazık ki, günümüzde ister iktidar, ister muhalefet eğilimli, ister tarafsız iddiasında, inandırıcı tek gazete yok. Radyo, televizyon da tabii..
Çünkü hepsi olaylara tek gözlükle bakıyorlar.
İğneyi gene kendimize batıracağım.
Çarşamba öğlen garajdan çıktık. Aşağıdan dolaşıp karşı yola geçtik ki, gazete önünde bir kalabalık.
"Yavaşla" dedim Caner'e.. Bir takım gençler ellerinde bir karton pankart tutuyor. Caner'in gözleri benden keskin..
"İşten çıkarılmış arkadaşlar, protesto ediyorlar" dedi.
"Yarın öğreniriz ayrıntıları" dedim.
Sabah gazetemi açtım. Tek satır yok.. Günlerden beri Ekrem İmamoğlu'nun işten çıkardıklarının Belediye önündeki protestolarını manşetten veren gazetem, kendisine yönelik minik bir protestoyu haber yapsa, neler kazanırdı, oysa!. "Adamlar kendi çıkardıklarını bile yazıyorlar. O zaman İmamoğlu'nu yazmaya da hakları var" demez miydi okurlarımız?.
En başta ben, demez miydim!.
Alkışlamaz mıydım!.

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