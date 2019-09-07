İşte "Bir garip öldü diyeler" olayı daha..

1960 yılında, sadece Türkiye'yi değil, Roma'yı, olimpiyatları, dünyayı sallayan Tevfik Kış öldü.. Bir, tek bir spor sayfasında tek sütun haber gördüm. Hepsi o..

Cüneyt Ağabey (Koryürek), Öncü gazetemizin muhabiri olarak Roma'da idi. O zamanlar, minik, yerel Ankara gazeteleri bile olimpiyatlara en az iki kişiyle giderlerdi.

Cüneyt Ağabey, telefonun başından canlı yayınla güreşi anlatıyor, Mahmut Tali Öngören ağabeyin başında olduğu TRT Ankara Radyosu da ülkeye naklen yayınlıyordu.

Hepsini ayarlamıştık.

Önce Müzahir Sille, sonra Mithat Bayrak, en son da Tevfik Kış, o zaman Türkiye'nin adının pek geçmediği grekoromen dalında olimpiyat Şampiyonu olmuşlar, milli marşımızı çaldırmışlar, bayrağımızı çektirmişlerdi. Onları da dinletmiştik.

Yaşar Doğu, Büyük Yaşar, Muhteşem Yaşar, Tevfik Kış, dünya yenilmezi, büyük şampiyon Rus Kartozya'yı yenerken köşesindeydi. Bir sohbetimizde o anlatmıştı bana..

"Tevfik bir elense çekti. Kartozya sendeledi, dizi yere geldi. Kenarda bağırıyorum.. 'Tevfik elense.. Tevfik elense' diye.. O sırada yanıma geldi kafileden biri.. 'Hocam Mithat Olimpiyat Şampiyonu oldu' diye.. Bağırmışım adama, sonra söylediler..

"Git başımdan..

Tevfik burda Kartozya'yı yeniyor" demişim..

Tevfik iki el ense, iki defa daha dizletmişti Rus'u ve kazanıp olimpiyat şampiyonu olmuştu.

Bütün gazetelerin manşetindeydi Tevfik, ertesi gün. Yanlış anlamayın.. Hem de birinci sayfaların manşetinde..

Döndüklerinde Yeşilköy'deki havalimanı insan seliydi. Başta Tevfik Kış, hepsi omuzlarda çıktılar meydandan.

İşte o Tevfik Kış öldü, çarşamba günü. Perşembe günü, tek gazete, tek sütun..

2019 Avrupa Boks Şampiyonu olan iki genç kızımızı tek sütun bile haber yapmayan o sahte, o güya Spor (!) Sayfalarımızın bir tekinde de olsa, tek sütun Tevfik Kış haberine şükretmemiz gerek!.

Yaşar hocama sevgilerimi, saygılarımı ilet, Tevfik Şampiyon, cennetinde..