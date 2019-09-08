Dostum, kardeşim Erdoğan Karatay'ın çok sevdiğim bir yanı var. Doktor Frankfurt'ta yaşar. Her Alman doktoru gibi iyi de kazanır. Ama kazandığını çok iyi yer. Dünyayı gezer. Gençken, yürürken, koşarken, zevk alırken dünyayı gezer. Görmediği yer kalmadı desem yeridir. Geçen hafta, eşiyle Uzak Doğu'daydı. Malezya'da.. Öyle şaşmış ki gördüklerine.. Bana anlattı bir maille..

Siz de okuyun, siz de şaşın diye, köşeme aldım.

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