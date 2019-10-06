Bu pazar sizlere tam 26 yıllık, yani çeyrek asırlık bir yazımı sunuyorum.. 28 Ağustos 1993'te bu köşede yayınlanmış..

Özellikle günümüz gençleri okusun..

Mesela bu pazar köşesini hazırlamak için cuma öğleden sonra gelip garaj katından bindiğim asansöre, yolda katılan ve içeri girerken, suratıma bile bakmadan gözlerini ya telefonlarına, ya asansör duvarlarına diken, geçin Allah'ın selamını almayı, ya da vermeyi, ayni binada çalıştıkları bir kurumdaş, meslektaş ve ağabeylerinden bir hafif gülümsemeyi bile esirgeyen o altı genç kız okusun..

Okusun da birisi bana anlatsın bu "İnsansızlık"larının sebebini.. Selamını almadıkları ve vermedikleri "Allah Rızası" için anlatsın!.

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Eski İspanyol haritacıların sevgilileri, harita çizilirkenderlermiş. İspanyol haritacısı da sevgilisi için gerçekte olmayan bir ada çizermiş. Eski İspanyol haritalarında böyleolurmuş.bir deniz seferinde, haritadan anlayan bir İspanyol'a gemide suların azaldığını, haritada görülen şu adacıkta içme suyu bulunup bulunmadığını sorunca İspanyol gülümsemiş..demiş degerçek ortaya çıkmış.Akşit Göktürk'ünyapıtını okuduğumda çok gülmüştüm. Sevgilisindenisteyen İspanyol kadını da oadayı armağan eden İspanyol haritacısıda ne güzel bir şey yapmışlar.da sevdiği kadına birarmağan etmiştir de nice kadını heyecandan titretmiştir.için krallığından vazgeçmesi zamanınınöyküsünü yaşatmıştır.Çizecek haritası olmayanlar, vazgeçecek krallığı olmayanlar ne yapsın?Bütün bunlar sembol değil mi?Haftalardır görmediğimiz bir dosta bir kart göndermek aklımızdan bile geçmez.diye düşünürüz. Oysa değilizdir.İnsan insanı kaybediyor. Ve bulamıyor.Aynı kentte olsa da. Aynı semtte olsa da. Aynı evde olsa da.Sonra da soruyoruz.Eksileninsan. Ve kendimiz.Bir haritaya bir ada çizip dedemeyi unutuyoruz. Oysa herkesin bir adası olabilir. Denizler öyle büyük ki. Duyguları unutuyoruz. Düşünceleri, sevgiyi, sözleri, dokunuşları, davranışları, dostluğu unutuyoruz.Vermeyi unutuyoruz. Kendimizi beklemeye alıştırıyoruz. Sonra da neyi beklediğimizi unutuyoruz. Eksiliyoruz. Neden eksildiğimizi bilmeden.

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adlı kitabındanbu küçük kısmıneden gönderdiğimimerak ediyorsanız söyleyeyim"diyor okur PelinÜnsal mektubunda.."İnsanlara yazmak mesaj iletmek hoşuma gidiyor. Yazı yazmak hoşuma gidiyor. İnsanların yazdıklarımı okuduktan sonra gülümseyeceklerini tahmin etmek daha da hoşuma gidiyor."Kısacası, siz bizlerle yazılarınızda, düşüncelerinizi paylaştıkça benim de karşılığında bir şeyler yazasım geliyor."Türkiye'de terörün alıp başını yürüdüğü bir ortamda buhikayesini duymak hoşunuza gider diye düşündüm."Hem de nasıl,Hem de nasıl?...Teşekkürler bir yana, herkes okusun diye aynen yayınlıyorum da, işte!.