Hâlâ geçen hafta sonunda acil "Sokağa çıkma yasağı" ilan edilince, insanların her türlü tehlikeyi göze alıp, marketlere koşmasını ve rafları boşaltmasını konuşuyoruz.

Hâlâ gazetelerimizde, yasağa rağmen kahvelere doluşup okey oynayanların, deniz kenarında banklara oturup yasakları devamlı ihlal edenler yüzünden, belediyelerin söktürdüğü bankların haberlerini, eleştirilerini okuyoruz..

Kıyametler kopuyor, gazetelerde..

Köşelerde.. TV'lerde..

Oysa, ikisi de doğal..

Gülüyorsunuz değil mi?.

Anlatayım o zaman..

"Aç kalma korkusu ile raf boşaltma" insanın, "kural tanımama" ise Türk insanının doğasında var.

*

İnsanoğlu, kaydını, izini bulabildiğimizyaşadı.Sadece bu 4 kıtlık döneminde, yok olma, yeryüzünden silinme tehlikesi atlattı.Bu yüzden DNA'larımız, kıtlık ve açlık tehlikesine göre programlandı, salgına göre değil..Darwin'in "" DNA'ların "değil mi, bir yerde..Bugün, bilim adamları Covid-19 tipi koronavirüsün mutasyona, yani değişime uğrayacağını neye dayanarak söylüyorlar?.Yaşam yeri sadece insan vücudu olan bu virüs, insanları tüketirse, kendisi de tükenecek.Onun da DNA'sı "" üzerine programlı olduğu için, mecburen dönüşecek.. Normal grip gibi hasta eden, ama öldürmeyen bir virüs olacak.Bizim DNA'mız salgına değil, kıtlık ve açlığa karşı programlı olunca.." haberini alır almaz,programlı bilinç altımız, salgını değil, açlığıdüşünmemizi sağlıyor ve corona, moronayıaklımıza bile getirmeden, kucak kucağa marketlerekoşuyoruz.

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İkincisi, yani, bizim ülke insanımızın doğası..Bu köşeye 1990 yılında oturdum. O günden beri yazdığım baş konu "" oldu.Neden trafik olduğunu da 30 yıldır, defalarca söyledim... Giderek bu ülkede kuralların '' konduğu beynine çakılmayabaşlar.. Anarşi tohumları beyinlere böyle ekilir..Ünlü Dadaloğlu Türküsü'nün ne dediğini kavrar, gençliğinde..'Ferman padişahın, dağlar bizimdir.Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.' Anarşist kafası, kural tanımazlık böylece doğamıza kaydolur.Devlet otoritesinin hiçe sayıldığı kentler, dağbaşı olur.Salgında bile.. Nasılsa "" ya!.Şimdi, yasakta sokağa çıkanların, kepenkleri indirip gizlice okey oynayanların yaptıkları aynen bu değil mi?1990'dan beri kaç defa yazdım bu devlete "" diye..Çözüm de önerdim.. Kafamdan değil.Dünyadaki uygulamadan. Okuduğum hukuktan.Cezanın amacı "" değil, ""tır. Dünyada trafik cezaları can yaktığı için engel olur. Bizde komik düşüktür.Polisin onu yakalama korkusu nerdeyse sıfıra yakındır. Polisin kendisi de o komik cezanın işe yarayaca- ğına inanmaz zaten.Bu yüzden, kolaylıkla bağışlar. Ya da ruhsatın içine konmuş birkaç kuruşa "" der.Kırk yılda bir kesilen, ama peşin alınmayan cezayı benim gibi enayiler, bankayla öder. Ama akıllı olan onu da ödemez. Çünkü bu ülkede durmadan ceza, vergi affı çıkar. Ödemeyen akıllı sıyırır. Sıyıracağını adı gibi bilir.O zaman trafik cezasının amacı engellemek olabilir mi?.Bizim yapmadığımız çalışmayı 2 binli yılların başında Almanlar yaptılar.Adana- Edirne ile Edirne- Münih arası aşağı yukarı ayni mesafe.. Gözlediler..Ayni TIR şoförü, ayni yükle,trafik suçu işliyor.Neden?.Hani cezanın engelleme yönü var ya..Türkiye'de şoförün algıladığı yakalanma riski ve ceza korkusu yüzde 1..Türkiye sınırından çıktıktan sonra yüzde 98!.Onun için,..O kadar uzağa gitmeye de gerek yok, aslında.SABAH gazetesi her çalışanına, görünür yerine asması için bir kart verdi. Giriş ve çıkışlarda otomatik güvenlik kapısı, onu tutarsanız açılıyor.Kartını pantolon arka cebine koyup, kapıda poposunu ışığa dayayanlar var, iyi mi?.Kartı asarlarsa, damgalı eşek oluyorlarmış..Peki bu kartları dağıtan yönetim, asılmasını sağlamak için ne yaptı?. Hiçbir şey..40 yönetim değişti. Değişmeyen tek şey, "" Gazetenin tek damgalı eşeği benim..Bu yüzden 8 kişi bindiğimiz asansörde yanımda duran kim?. Bizden biri mi, hangi serviste bilmiyorum..İstanbul Emniyeti'ne hakkımda ciddi ihbarlar yapıldığı için koruma altındayım..."Hadi bilin bakalım.Asansör dedim de..10 katlı bina. Yüzlerce çalışan..Dört asansör. Kapıda "" yazıyor..Uyan var mı?.Uyanık dolu SABAH'ta.. İki yöne birden basıyor. Gelen asansöre biniyor.Arkadaşları, affedersiniz gerzek arkadaşları sıralarını beklerken, onlar uyanık ya, kapıda sıraya girip bekleme, ya da dolu gelen asansörleri seyretme yerine, içerde zaman geçirmeyi tercih edip, ters yöndeki boş gelene biniyor ve kazanıyorlar..Kendi meslektaşlarını eşek yerine koydukları için kazanıyorlar.Şimdi bu uyanıkların, güya gazeteci (!) uyanıkların "" deme hakkı var mı?.

*

Yani dostlarım, salgından değil, açlıktan korkmak insanın doğasında kayıtlı.

Devletin kurallarına uymamak Türk insanının, kendi kurumunun kurallarını hiçe saymak da SABAH mensuplarının doğasında çakılı..

Şimdi anladınız mı, neden doğal, ikisi de?.

***



AVM'ci Cengiz!..



"Herkesi nasıl bilirsin" dermiş ya eskiler.. Cengiz kardeşim de, bu "yasak" günlerinde herkesin peşinde dolaşması mümkün olmadığından, evinde oturup, sallamış, "65 yaş üstündeki meslek ağabeyleri ne yapıyor" diye..

Benim için yazdıkları aynen şöyle..

"Hıncal Uluç (80):

AVM gezmeyi bırakıp eve kapattı kendini, hayatında ilk defa yazılarını gazeteye gitmeden yazıyor." Peki Cengiz, beni AVM gezerken nerde gördün?. Ya da kimden duydun?

Hayatta en nefret ettiğim şeydir AVM gezmek.

Bu yüzden bir gurupla olduğum zaman, onlar gezerken ben bir kafede oturur beklerim.

AVM'ye hayat boyu sadece sinema için gittim. Önce Akmerkez'deydi en güzel sinemalar. Oraya gittim. Sonra Kanyon daha güzel oldu, oraya.. En son da İstinye Park..

AVM'deki bir dükkandan bir şey alacaksam, en yakın kapıdan girer, en kısa yoldan alır çıkarım.

Benim gibi, AVM gezmekten nefret eden, üstelik yakın arkadaşın biri için bile salladığına göre, ötekiler için de aynini yaptığını düşünüyorum.

Kusura bakma!.

Yasak günleri bitince, bana borcun "İki Yemek" oldu.

Yiyeceğimiz AVM'yi sen seç!.

***



Biren!.



Dün sabah Günaydın ekimizde Bülent Cankurt'un haberi beni nasıl mutlu etti.

Monaco kaynaklı bir haber. Prens Albert'in özel danışmanı Hülya Biren "Burada herkes Türkiye'yi konuşuyor" demiş..

O haber hoşuma gitti. Ama asıl mutlu eden, o habere takılan satırlar ve fotoğraf..

Resimde Hülya'nın babası Işık Biren Amiralimiz var. Yüzünde maske, elinde dezenfektan.

Cumhurbaşkanımızın herkese armağan ettiği iki şey..

Bana da geldi onlar.

Mutluluk sebebim yıllardır haber alamadığım Işık Biren Amiralimi nihayet böyle sağ ve sağlam görmek..

Gençliğimde beraber çok güzel günlerimiz olmuştu.

Amiralim o zaman efsane Marmaris Tekstil Festivali'ne müthiş destek olurdu. Bendeniz Ege ve Akdeniz'e sadece festival için giden Hıncal da, her seferinde koşardım.

Yelken yarışlarından, konser gecelerine, defilelere nasıl harika günler geceler yaşardık.

Hele bir defasında Ercan (Arıklı, nurlar içinde yatıyor) bize teknesini de vermişti de, Ali ile (Kocatepe) hayatımın en unutulmaz yazını geçirmiştim.

Ne festival kaldı, ne de o Marmaris artık. Amiralimi de duymaz olmuştum.

İnşallah bir gün buluşur, o günleri konuşuruz, Işık Amiralim!.

***



Bugün de Fuat'la Mark!..



Karantina günlerinin, yaratıcılığa vakit ve fırsat tanıdığını anlatmış, geçmişten, Newton ve Shakespeare'den örnekler vermiştim.

Sonra da, bizden Ercan Saatçi'yi örnekledim sizlere.. Bugün sıra Fuat ve Mark'ta..

Fuat, bizim Fuat Güner.. MFÖ'nün F'si.. Mark İsrailli bir sanatçı.. Mark Eliyahu.. Dostlar.. Birlikte konser vermişler, İstanbul'da..

Mark bir beste yapmış.. Fuat'a "Sözlerini sen yaz" demiş.. Yazmış Fuat da.. Tam da bugünler için yazmış sanki.. Fuat bana mailledi. Dinledim. Bayıldım..

Şarkıları, "Nefes yerine" YouTube'a kondu dün.. Artık siz de dinleyebilirsiniz..

Şu güzel, şu anlamlı sözlere bakar mısınız?.



"Daldın dünyanın derdine



Duymaz görmez oldun

Duyarsız sevgisiz



Artık sen o sen değil

Nasıl tutsak oldun

Acımasız ilgisiz



Düşün en son ne zaman

En son nerede

Baktın gökyüzüne

Yıldızların işvesine



Düşün en son ne zaman

En son nerede

Kokladın bir çiçeği

Nefes yerine



İnan gün bugün

Hayat senin eserin

Güzellikler akar içine

Eğer istersen tüm kalbinle



Hadi geç olmadan

Uyan bu uykudan

Yeter ki gönlünde bul güzeli

Sevgiye uzat ellerini"



Ellerinizi sevgiye uzatırsanız dostlar, güzellikler içinde akacak hayatınızı kendiniz yaratırsınız.

Önce dinleyin şarkıyı..

Sonra açın telefonu.. Birine "Seni seviyorum" deyin.. Anneniz, torununuz, uzaklarda kalmış, nerdeyse unutulmuş bir dostunuza, ya da saksıdaki çiçeğiniz, kedinize..

Kim olursa.. Ne olursa.. Merak etmeyin "sevgi" öyle sihirlidir ki, herkes, hepsi anlar..

Kendini iyi hissetmenin yolu, sevgiden geçer!..

***



SEVDİĞİM LAFLAR

"Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir." Albert Einstein



TEBESSÜM

Hoca, cuma namazı sonrası konuşuyormuş..

"Ey cemaat!. Size bir iyi, bir de kötü haberim var.. İyi haber.. Camimizi onarmak için gereken paraya şu anda sahibiz. Kötü haber.. Bu para hâlâ sizin cebinizde.."