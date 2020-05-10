Bugün "Yılın En Sevdiğim Günü" dersem inanın.. Annemi, beni ben yapanların başında gelen Suat Uluç'u anmak ve onu her yıl bugün sizlere bir kere daha anlatmak öyle mutlu ediyor ki beni..
O yazıyı biliyorsunuz artık. Hatta ezberlediniz belki..
Bir Hıncal Uluç klasiği.. Ben yaşadıkça, annemi yaşatacak yazım, bir daha.. Kim bilir kaçıncı defa..
Annemizi çok erken kaybettik.. O bize, biz ona doyamadık, ama kısacık ömründe dört evladını, "biz" yapan o.. Dünyanın en güzel, en muhteşem annesi o..
Abarttım mı?.. Yapmayın.. Sizinki de öyle değil mi?. Her anne, evladı için "Muhteşem" değil mi?
Tüm annelerin günü kutlu olsun.. Bu güzel, bu anlamlı, bu duygu dolu günü icat ve tüm annelere armağan edenlere de teşekkür!..
*Sene 1966 Mart ayı Muhabere Yedek Subay Okulu'nda öğrencilik dönemim bitmek üzere..
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Bugün Anneler Günü..
Ne severim, Muammer Sun'un türküsünü..
Muhabere Yedek Subay Okulu'nda teğmenimdi, annemin öldüğü gün!.
Güneşin alası çok
Her evin çilesi çok
Analar çeker yükü
Kimsenin bilesi yok.
Çocuğa bakar anne
Evine tapar anne
Gece gündüz çalışır
Yarını yapar anne.
Anamız başımızda
Her öğün aşımızda
Ananın emeği var
Her iyi işimizde...
Gelin çiçek derelim
Yollarına serelim
Sevgi dolu türkülerle
Annemize verelim.
Annelerimize bugün ne versek az!..
***
Annen
Sen bir avuç bebektin
Kimdi süt veren sana,
Hastalandın ölecektin
Kim kanat gerdi sana?
Senin minik başını
Avuçlarına alıp
Gece uykusuz kalıp
Kucağında kim salladı
Ağladın, seninle kim ağladı
Annen!
Sana ilk adımını attıran kimdir
Konuşmayı öğretti sana bir bir
Annen!
Sen şimdi giderken okula
Sefertasını kim hazırlar?
Kim bakar arkandan yola?
Sende en çok kimin hakkı var
Kimdir seni en çok seven
Annen!
Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi hiç değilse bir günlüğüne doysunlar dünyayı çocuklara verelim
Bir günlük de olsa öğrensin dünya, arkadaşlığı Çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler
Nazım HİKMET
***
Anne
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
Necip Fazıl Kısakürek
***
Sevdiğim Laflar
"Zaman ilerledikçe, ilim geliştikçe, medeniyet dev adımlarıyla yürüdükçe; hayatın, asrın bugünkü gereklerine göre evlat yetiştirmenin güçlüklerini biliyoruz. Anaların evlatlarına vereceği terbiye, eski devirlerdeki gibi basit değildir. Gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmek, pek çok özelliği kendilerinde taşımalarına bağlıdır. Bu sebeple kadınlarımız, hatta erkeklerden daha çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar!"
M. Kemal Atatürk
Pazar Neşesi
Anneler Günü'nde anne kız, anneanneye öğle yemeğine gideceklerdi.
Hazırlandılar. Tam evden çıkacaklar, anne kızına döndü.
"Eteğin biraz kısa değil mi" dedi.. "Aman anneee" der gibi baktı kız.
Anneannenin kapısını çaldılar. Anneanne açtı.. Kızına sarılırken kulağına fısıldadı..
"Bluzunun dekoltesi biraz fazla açık değil mi?."