Evde yoğurt nasıl yapılır ve mayalanır?

Evde yoğurt nasıl yapılır ya da mayalanır gibi soruların yanıtı için doğru yerdesiniz. Sağlıklı beslenmek isteyen ev hanımları dışarıdan yoğurt almak yerine kendileri yapmayı tercih etmekteler. Hem lezzet hem de sağlık açısında önemli olan evde yoğurt yapımını bu başlık altında bulabileceksiniz. Yoğurt yapılışı ve mayalama tarifinin adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

YOĞURT NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2-3 litre tercihen organik tam yağlı süt (kutu sütlerin tutma ihtimali düşüktür.)

3-4 yemek kaşığı tercihen ev yapımı veya canlı bakteri içeren mayalı yoğurt

NOT: Mayalama aşamasında isterseniz bir çimdik tuz ve şeker (tuz ekşimemesi, şeker çabuk mayalanması için) ekleyebilirsiniz.

Sütümüzü tenceremizin içine boşaltıyoruz. Ocağımızı yaktıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kaynama işlemi devam ederken sütü ara ara karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatacağız.

Sütümüzü kaynattıktan sonra bir havlunun üzerine tencereyi bırakınız. İçerisinden yarım kepçe kadar süt aldıktan sonra biraz daha karıştırınız ve soğumaya bırakınız. Sütün soğuyup soğumadığını anlamanız için serçe parmağınızı batırıp anlayabilirsiniz. Eğer hafif yakacak bir şekilde ise soğumuş demektir.

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

Sütü kaynattıktan sonra ayırdığınız sütü iki yemek kaşığı mayalanmış yoğurdunuzun içerisine dökerek iyice çırpınız. İyice çırptığınız süt ve yoğurt karışımını tencerenizin içerisine boşaltınız.

Mayalama işlemini bitirdikten sonra tencereyi sofra bezi iyice sarınız. Yaklaşık 4-5 saat kadar dinlenmeye bırakınız. Dinledikten sonra sofra bezini açınız ve yoğurt tenceresini dolaba yerleştiriniz. Güzelce katılaşması için yaklaşık 1 ya da 2 gün dolapta bekletiniz. Bu süre zarfı dolduktan sonra yoğurdunuz yemeye hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun.