Karışık pide nasıl yapılır? Karışık pide tarifi...

KARIŞIK PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:
50 gr orta yağlı kıyma
50 gr kuşbaşı et
50 gr taze kaşar
4 dilim kangal sucuk
yarım domates
yarım tatlı köy biberi
bir diş sarımsak
yarım çay kaşığı tuz
yarım çay kaşığı karabiber
bir çay kaşığı kırmızı renk biberi Bir yemek kaşıı sıvıyağ
Bir çay kaşı kaşığı tatlı biber salçası
KARIŞIK PİDE YAPILIŞI
Domates ve biberi küçük doğradıktan sonra sarımsakları suyu çıkacak şekilde ezik doğrayın. Daha sonra baharatları sıvı yağ ilave ederek iyice karıştırın. En son kıymayı ve kuşbaşı eti ayrı kapta katın pide harcınız hazır. Mayalı pide hamurunu açıp kıyma ve kuşbaşı eti iki uca serin ortasına da kaşar ve sucuğu ekleyin. Daha sonra kenarlarını katlayıp 300 derecelik fırında pişirin. Kenarına tereyağı sürüp servis edin.
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