Karışık pide nasıl yapılır? Karışık pide tarifi...

Karışık pide nasıl yapılır?

KARIŞIK PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

50 gr orta yağlı kıyma

50 gr kuşbaşı et

50 gr taze kaşar

4 dilim kangal sucuk

yarım domates

yarım tatlı köy biberi

bir diş sarımsak

yarım çay kaşığı tuz

yarım çay kaşığı karabiber

bir çay kaşığı kırmızı renk biberi Bir yemek kaşıı sıvıyağ

Bir çay kaşı kaşığı tatlı biber salçası

KARIŞIK PİDE YAPILIŞI

Domates ve biberi küçük doğradıktan sonra sarımsakları suyu çıkacak şekilde ezik doğrayın. Daha sonra baharatları sıvı yağ ilave ederek iyice karıştırın. En son kıymayı ve kuşbaşı eti ayrı kapta katın pide harcınız hazır. Mayalı pide hamurunu açıp kıyma ve kuşbaşı eti iki uca serin ortasına da kaşar ve sucuğu ekleyin. Daha sonra kenarlarını katlayıp 300 derecelik fırında pişirin. Kenarına tereyağı sürüp servis edin.

@RamazanBingöl