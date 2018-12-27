Şekerpare nasıl yapılır? Şekerpare tarifi...

Şekerpare nasıl hazırlanır?

ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

250 gram un

1 kabartma tozu

60 gram irmik

25 gram sıvı yağ

2 adet yumurta

75 gram pudra şekeri

100 gram katı yağ

ŞERBETİ

500 gram şeker

500 gram su

Kaynar olacak şekilde verilecek

ŞEKERPARE YAPILIŞI

Un, kabartma tozu, sıvı yağ, yumurta, pudra şekeri, irmik, ve katı yağ olmak suretiyle hepsini karıştırıp kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz şekerpare hamurunu 30 gramlık parçalara ayırıp yuvarlıyoruz. Daha sonra üzerini fındık ile süsleyip fırına veriyoruz. 180 derece sıcaklıkta 30 dakikada hazır olan şekerparemizi sıcak şerbet ile şerbetleyip dinlenmeye bırakıyoruz. Hazır olan tatlımızı 3 adet 1 porsiyon olacak şekilde üzerini toz fıstık ile servis yapıyoruz.

@RamazanBingöl