Bakla köftesi nasıl yapılır? Bakla köftesi tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru bakla

2 yumurta

Yarım su bardağı un

Yarım demet maydanoz

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

3 pırasanın beyaz kısımları (pırasa yoksa 2 soğan kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 su bardağı susam

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Baklaları akşamdan ıslatın.

Ertesi gün suyunu süzdüğünüz baklaları robottan geçirip inceltin.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Pırasaları robottan geçirin. Maydanozları ince ince kıyın.

Robottan geçirdiğiniz baklalara yumurtaları, soğan ve sarımsakları, maydanoz ve pırasaları ilave edin.

Baharatları, tuzu ve unu da ekleyip köfte gibi yoğurun.

Yoğurma işleminin ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfte şekli verin ve susama bulayın.

Yağı kızdırıp köftelerin her iki tarafını da yağda güzelce kızartın.

Tavadan alınca kağıt havlu ya da peçeteye çıkarıp fazla yağını çektirin.

Yoğurtla servis edebilirsiniz.