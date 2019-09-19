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köftesi nasıl yapılır? Bakla köftesi tarifi

Taze ilkbaharın en favori sebzelerinden ancak kuru baklanın da lezzetine doyum olmuyor hani. Kuru baklayla yemek, fava gibi geleneksel lezzetlerden farklı bir şey yapmak istiyorsanız size tavsiyemiz falafelin kuzeni kuru iç bakla köftesi. Oldukça pratik bir tarifi olan bakla köftesini çoluk çocuk herkes zevkle yiyecek. Peki bakla köftesi nasıl yapılır? Bakla köftesi tarifi

Giriş Tarihi: 19.9.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 15:57
Bakla köftesi nasıl yapılır? Bakla köftesi tarifi
  • MALZEMELER
  • 2 su bardağı kuru bakla
  • 2 yumurta
  • Yarım su bardağı un
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 3 pırasanın beyaz kısımları (pırasa yoksa 2 soğan kullanabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 su bardağı susam
  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Baklaları akşamdan ıslatın.

Ertesi gün suyunu süzdüğünüz baklaları robottan geçirip inceltin.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Pırasaları robottan geçirin. Maydanozları ince ince kıyın.

Robottan geçirdiğiniz baklalara yumurtaları, soğan ve sarımsakları, maydanoz ve pırasaları ilave edin.

Baharatları, tuzu ve unu da ekleyip köfte gibi yoğurun.

Yoğurma işleminin ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfte şekli verin ve susama bulayın.

Yağı kızdırıp köftelerin her iki tarafını da yağda güzelce kızartın.

Tavadan alınca kağıt havlu ya da peçeteye çıkarıp fazla yağını çektirin.

Yoğurtla servis edebilirsiniz.

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Bakla köftesi nasıl yapılır? Bakla köftesi tarifi
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