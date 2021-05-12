Mercimekli börek tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 1 kg un

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta

250 gram eritilmiş margarin

1 çorba kaşığı sirke

1 çay bardağı sıvıyağ, bir tutam tuz

İç malzemesi için:

Yarım kg yeşil mercimek

Yeteri kadar su

Yarım su bardağı sıvıyağ, 1 adet soğan

Tuz, karabiber, pulbiber

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörekotu

YAPILIŞI

Öncelikle iç malzeme için mercimeği haşlayın ve süzün. Yağı bir tencereye alıp, içine kıyılmış soğanı katın ve hafifçe kavurun. Mercimek ve baharatları ilave edip, 1-2 dakika kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alın. Hamur için un ve tuzu yoğurma kabına alıp, ortasını havuz şeklinde açın. Diğer malzemeleri ilave edin ve kenardaki unu ortaya doğru azar azar alarak özlü bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru portakal büyüklüğünde bezelere ayırın. Bir adet bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Daha sonra bir kenarına iç harçtan koyup, rulo şeklinde sarın. Yağlanmış yuvarlak bir tepsinin ortasına gül şekli vererek dolayın. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve tepsideki hamurun etrafına sarın. Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.