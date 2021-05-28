Pastırmalı börek

MALZEMELER

100 gram pastırma

1 adet haşlanmış büyük boy patates

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

8 adet kiraz domates

8 adet milföy hamuru, tuz, karabiber

1 adet yumurta sarısı, çörekotu

YAPILIŞI

Pastırmayı kıyın ve derin bir kaba alın. Rendelenmiş patates ve parmesan peyniri ile ceviz, dörde bölünmüş kiraz domates, tuz, karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın. Milföy hamurlarını hafif yumuşaması için 5-6 dakika oda sıcaklığında bekletin. Elinizle incelterek dikdörtgen şekli verin ve orta kısmına pastırmalı harçtan koyun. Çapraz uçları ortada birleştirin ve bohça şekline getirin. Ters çevirip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Diğer milföy hamurlarını da aynı şekilde hazırlayıp üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.