Bulgurlu mücver tarifi

MALZEMELER

2 adet havuç

2 adet kabak

4-5 adet taze soğan

1/3 demet dereotu

1/3 demet taze nane

1/2 bardak köftelik bulgur

2 bardak ılık su (bulguru ıslamak için)

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı Riviera zeytinyağı

Tuz, karabiber

HAZIRLANIŞI

Bulguru, ılık su dolu bir kapta, suyunu çekene kadar bekletin. Havucu ve kabağı rendeleyin. Taze soğanı, dereotunu, maydanozu ve taze naneyi ince ince kıyın. Tüm malzemeyi bir kaba alın. Yumurta ve zeytinyağını ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ekleyin. Bir tavayı hafifçe yağlayın. Tava ısınınca, hazırladığınız karışımdan bir kaşık yardımıyla tavaya dökün. Altlı üstlü kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.