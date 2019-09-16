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En lezzetli ve tarifi! nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Kahvaltıların olmazsa olmazlarından birisi çemendir. Damakta bıraktığı tat ile en çok tüketilenler arasında olan bu lezzet, evde yapılışı ile de oldukça tercih edilmektedir. İşin ustaları bunu bilirken, ilk kez yapacak olanlar ise hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, 'En lezzetli nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır?' sorusunun cevabı oldukça araştırılıyor. Yapılışı sırasında kullanmanız gereken malzemeler ile adım adım izlemeniz gerekenleri sizler için derledik. İşte, çemen yapılışı ve tarifi...

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:34
En lezzetli çemen yapılışı ve tarifi! Çemen nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Türk kahvaltılarının en çok tercih edilen ve tüketilen lezzetlerinden birisi çemendir. Gerek içerdikleri gerekse damakta bıraktığı tat ile insanımız tarafından oldukça tüketilen bu lezzetin yapılışı da nispeten kolaydır. Peki, çemen nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte çemen yapılışı ve tarifi...

ÇEMEN MALZEMELERİ

  • Karabiber
  • 3 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon ve nane
  • Az tuz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 dilim ekmek içi ufalanmış ya da galeta unu
  • 3 yemek kaşığı ceviz

ÇEMEN YAPILIŞI

  • Ceviz haricinde diğer malzemeler alınarak karıştırılır ve en sonunda harmanlanır.
  • Harmanlama işleminin ardından -tercihen- iri dövülmüş cevizler karışıma eklenir ve karıştırılır.
  • Tam kıvamına ulaşabilmesi için bir gece buzdolabında bekletilmesi tavsiye edilir; ancak bir an önce tüketmek istiyorsanız da tüketebilirsiniz.
  • Çemeniniz hazır, afiyet olsun.
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