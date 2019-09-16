En lezzetli çemen yapılışı ve tarifi! Çemen nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Türk kahvaltılarının en çok tercih edilen ve tüketilen lezzetlerinden birisi çemendir. Gerek içerdikleri gerekse damakta bıraktığı tat ile insanımız tarafından oldukça tüketilen bu lezzetin yapılışı da nispeten kolaydır. Peki, çemen nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte çemen yapılışı ve tarifi...

ÇEMEN MALZEMELERİ

Karabiber

3 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon ve nane

Az tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dilim ekmek içi ufalanmış ya da galeta unu

3 yemek kaşığı ceviz

ÇEMEN YAPILIŞI

Ceviz haricinde diğer malzemeler alınarak karıştırılır ve en sonunda harmanlanır.

Harmanlama işleminin ardından -tercihen- iri dövülmüş cevizler karışıma eklenir ve karıştırılır.

Tam kıvamına ulaşabilmesi için bir gece buzdolabında bekletilmesi tavsiye edilir; ancak bir an önce tüketmek istiyorsanız da tüketebilirsiniz.

Çemeniniz hazır, afiyet olsun.