Croque Madame tarifi ve yapılışı için gerekli malzemeler! Fransız tostu Croque Madame nasıl yapılır?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan Croque Madame yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler Croque Madame nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Croque Madame nasıl yapılır? İşte Masterchef Croque Madame tarifi…

MASTERCHEF CROQUE MADAME TARİFİ! CROQUE MADAME NASIL YAPILIR?



Croque Madame Tarifi İçin Malzemeler

2 dilim tam buğday ekmeği

1 tatlı kaşığıdijon hardalı

2 dilimjambon

2 dilimeski kaşar(arzuya göre gravyer)

1 adetyumurta

1 tatlı kaşığıayçiçek yağı

1/4 çay kaşığıtuz

1/4 çay kaşığıkarabiber

Croque Madame Tarifinin Püf Noktası

Yumurtanın sarısının sulu ve akışkan bir kıvamda olması önerilir.

Croque Madame Tarifinin Pişirme Önerisi

Sahanda yumurtayı silikon ya da metal bir kap kullanarak hazırlayabilirsiniz.Ekmek dilimlerini tavada da kızartabilirsiniz.

Croque Madame Tarifi Nasıl Yapılır?

Tam buğday ekmek dilimlerinin iç kısmına hardal sürün. Hardal sürülmüş bir dilim ekmek üzerine jambon dilimlerini yerleştirin. Diğer hardallı ekmek dilimini jambonların üzerine kapatın. Eski kaşar peyniri dilimlerini ekmeğin üzerine yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 250 derece fırında 5 dakika kadar fırınlayın. Sahanda yumurtayı hazırlamak için; ayçiçek yağını tavada kızdırın. Yumurtayı kırdıktan sonra 2 dakika kadar pişirin. Tuz ve karabiberi de üzerine serpiştirin. Fırından çıkardığınız tostun üzerine sahanda yumurtayı yerleştirin ve bekletmeden sıcak olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Croque Madame Tarifinin Servis Önerisi

Kendinize bir güzellik yapıp patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Kaynak: yemek.com