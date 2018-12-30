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tarifi! - Brüksel Lahana Sote nasıl yapılır?

lahanasının en lezzetli şekli olan bu sote farklı tatlar arayanlara hitap eden bir yemek. Gayet sağlıklı bir sebze yemeği olarak mutfağımızda yeni bir tat olarak deneyebiliriz. Ayrıca brüksel lahana sotemizi et rostolarımıza da ekleyerek tüketebiliriz. Hem lezzetli olarak hem pratik bir yemek olarak ana yemeklerimizin yanında güzel bir tat olarak brüksel lahana sotemizi ekleyebiliriz. Gelin birlikte nasıl yapıldığını öğrenelim.

Giriş Tarihi: 30.12.2018 11:35
Brüksel Lahana Sote tarifi! - Brüksel Lahana Sote nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı(süslememiz için)

700 gram brüksel lahanası

2 adet havuç

300 gram arpacık soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Nasıl Yapılır?

Brüksel lahanamızı ve havuçlarımızı güzelce yıkıyoruz. Havuçlarımızı iri şekilde doğruyoruz. Sonrasında havuçlarımızı ve brüksel lahanalarımızı 7 dakika buharda pişiriyoruz. Pişirdikten sonra havuçlarımızı ve brüksel lahanalarımızı süzgeçten geçiriyoruz.

Sonrasında tavamızı kızgın hale getiriyoruz. Sıvı yağımızı ekleyip arpacık soğanları renk değiştirene kadar kavuruyoruz.

Buharda pişirdiğimiz brüksel lahanası ve havuçlarımızı tavaya ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. 4 dakika boyunca kaşık kullanmadan tavada çevirerek malzemelerimizi kavuruyoruz. Burada püf noktamız kaşık kullanmamamız.

Ardından karabiber ve tuz ile ya da istediğimiz damak tadımıza göre herhangi bir baharatla tatlandırıyoruz ve brüksel lahana sotemiz sunuma hazır hale gelmiş oluyor.

Servisimizde ekmek kırıntılarımızı serperek sunumumuzu yapabiliriz. Ana yemeklerimizin yanında ya da tek başına tüketebiliriz.

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