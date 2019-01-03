Kurutulmuş dilme fasulye tarifi

KURUTULMUŞ DİLME FASULYE MALZEMELER:

- 200 gram kurutulmuş dilme fasulye

- 1adet soğan

- 2 çorba kaşığı sıvıyağ

- 1 diş kıyılmış sarımsak

- 2 su bardağı et suyu

- Tuz, karabiber

KURUTULMUŞ DİLME FASULYE YAPILIŞI

Kurutulmuş fasulyeyi kaynar su içinde 30 dakika haşlayın ve süzün. Yağlı bir tencereye alın ve kıyılmış soğanı kavurun. Sarımsak, salça ve pul biber ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış fasulyeyi katın ve 3 dakika daha, fazla dağılmadan kavurun. Et suyu ilave edin ve tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.