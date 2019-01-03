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Tokat mutfağından leziz bir tarif: Kurutulmuş dilme fasulye! Farklı bir lezzet arayanlar bu tarifi kesinlikle denemeli. Peki kurutulmuş dilme fasulye nasıl yapılır? Kurutulmuş dilme fasulye yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:41
Kurutulmuş dilme fasulye tarifi

KURUTULMUŞ DİLME FASULYE MALZEMELER:

- 200 gram kurutulmuş dilme fasulye

- 1adet soğan

- 2 çorba kaşığı sıvıyağ

- 1 diş kıyılmış sarımsak

- 2 su bardağı et suyu

- Tuz, karabiber

KURUTULMUŞ DİLME FASULYE YAPILIŞI
Kurutulmuş fasulyeyi kaynar su içinde 30 dakika haşlayın ve süzün. Yağlı bir tencereye alın ve kıyılmış soğanı kavurun. Sarımsak, salça ve pul biber ekleyip kavurmaya devam edin. Haşlanmış fasulyeyi katın ve 3 dakika daha, fazla dağılmadan kavurun. Et suyu ilave edin ve tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte 15-20 dakika pişirin ve sıcak olarak servis yapın.

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Kurutulmuş dilme fasulye tarifi
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