Taze fasulye diblesi tarifi

TAZE FASULYE DİBLESİ MALZEMESİ:

-1 kg taze fasulye, 3 adet soğan

-2-3 diş dövülmüş sarımsak

-1 çorba kaşığı tereyağı

-2 adet domates, 1 çay bardağı pirinç

-1 çay bardağı su, tuz, pul biber

TAZE FASULYE DİBLESİ YAPILIŞI:

Fasulyeyi yıkadıktan sonra süzün ve ayıklayıp irice kıyın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı tereyağında kavurun. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Fasulye, pirinç, su, tuz ve pul biber ekleyip tüm malzemeyi önce harlı sonra kısık ateşte fasulye yumuşayana kadar pişirin.