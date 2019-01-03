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Giresun mutfağının eşsiz lezzeti: ! Yapımı oldukça basit olan bu lezzeti çok seveceksiniz. Peki taze fasulye diblesi nasıl yapılır? Taze fasulye diblesi yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte taze fasulye diblesi tarifi...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 09:43
Taze fasulye diblesi tarifi

TAZE FASULYE DİBLESİ MALZEMESİ:

-1 kg taze fasulye, 3 adet soğan
-2-3 diş dövülmüş sarımsak
-1 çorba kaşığı tereyağı
-2 adet domates, 1 çay bardağı pirinç
-1 çay bardağı su, tuz, pul biber

TAZE FASULYE DİBLESİ YAPILIŞI:

Fasulyeyi yıkadıktan sonra süzün ve ayıklayıp irice kıyın. Kıyılmış soğan ve sarımsağı tereyağında kavurun. Kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin. Fasulye, pirinç, su, tuz ve pul biber ekleyip tüm malzemeyi önce harlı sonra kısık ateşte fasulye yumuşayana kadar pişirin.

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Taze fasulye diblesi tarifi
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