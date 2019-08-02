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tarifi: Mantar çorbası nasıl yapılır?

şüphesiz ki Türk mutfağının en leziz çorbalarından birisidir. Bu çorbayı yapmak isteyenler arama motorlarında Mantar çorbası nasıl nasıldır? Sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Mantar çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir ve hazırlanışı nasıldır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:35
Mantar çorbası tarifi: Mantar çorbası nasıl yapılır?

Mantar çorbası uzun yıllardan beri Türk mutfağının yerli ve yabancı insanlara armağan ettiği lezzetlerden biridir. Bu çorbayı yapmak ve lezzetine doymak isteyenler, Mantar çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir ve hazırlanışı nasıldır? Sorsunun yanıtını arıyor. Peki, Mantar çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir ve hazırlanışı nasıldır? İşte o tarif…

MALZEMELER

  • 400 gram mantar
  • 1 çorba kaşığı limon suyu
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 3 diş sarmısak?
  • 2 çorba kaşığı un
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 kutu (200 ml) krema
  • Yarımşar çay kaşığı
  • karabiber ve pulbiber?
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • Çekilmiş karabiber ve
  • Kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

Mantarları yıkayıp, kıyın. Kararmaması için içinde limon suyu bulunan bir kaba alın. Zeytinyağı, kıyılmış sarmısak ve limon suyundan çıkardığınız mantarı tencereye alıp, suyunu çekene dek pişirin. Un ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Et suyu, süt ve krema ekleyip kaynamaya bırakın. Mantar hafif dişe gelecek şekilde blenderden geçirin. Karabiber, pulbiber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip, dereotu ile servis yapın.

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Mantar çorbası tarifi: Mantar çorbası nasıl yapılır?
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