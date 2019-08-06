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Barbunya tarifi! nasıl yapılır?

En güzel baklagillerden olan barbunya hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir yemektir. Hemen hemen herkesin severek tüketeceği barbunya yemeğinin birçok çeşidi de yapılabiliyor. Hem malzeme olarak hem de zaman olarak kısa sürede yapılan ve pişen barbunya nasıl yapılır? tarifi..

Giriş Tarihi: 7.8.2019 00:26
Barbunya tarifi! Zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır?

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde en sağlıklı yiyeceklerden biri zeytinyağlılardır. Hem lezzet olarak hem de hafif olarak tercih edilen ve midemizi rahatsız etmeyecek yiyeceklerden biri olan zeytinyağlı barbunya pilaki nasıl yapılır? İşte en güzel barbunya tarifi..

Barbunya Pilaki Tarifi İçin Malzemeler

  • 500 gram barbunya
  • 1 adet soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet kesme şeker
  • 1/2 demet maydanoz(süslemek için)

Barbunya Pilaki Tarifinin Püf Noktası

Kesme şeker zeytinyağlı yemekleri lezzetlendirir.

Barbunya Pilaki Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. Barbunyaları iyice haşlayın. Haşladığınız suyunu iyice süzün.
  2. Domatesin kabuklarını soyun, soyduğunuz domatesleri rendeleyin ve salça ile beraber kavurun.
  3. Barbunyaları ekleyin, sarımsakları, suyu ve bütün halde soğanı ilave edin.
  4. En son tuz, kesme şeker ve zeytinyağını ekleyin, tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte barbunyalar iyice yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. Pişince bütün halde eklediğiniz soğanı parçalamadan çıkarın.
  5. Piştikten sonra iyice soğutup maydanozu ince ince doğrayın ve süsleyin. İşte bu kadar kolay, afiyet olsun!

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