Tirşik çorbası tarifi

TİRŞİK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:

- 2 kg tirşik otu

- 1 su bardağı nohut (yarı yarıya haşlanmış]

-1 su bardağı yarma

-Bir buçuk litre ekşi ayran

-iki buçuk litre sıcak su

-3 su bardağı un

-Tuz

TİRŞİK ÇORBASI ?YAPILIŞI

Öncelikte mayalanması için tirşik yapraklarını iyice yıkadıktan sonra süzün. Demet haline getirin ve ince kıyın. Büyük ve geniş bir tencerenin içine nohut, yarma, ayran ve sıcak suyu alın. Üzerine kıyılmış tirşiği ekleyin ve tüm malzemeyi karıştırın. Bu karışımın üzerine her tarafını eşit olarak örtecek şekilde un serpin ve mayalanması için üzerini bir tülbent veya bezle iyice kapatın. Tencerenin kapağını kapatın ve yoğurt mayalar gibi tencereyi kalın bir örtü ile iyice sarın. Bu şekilde hiç açmadan 15 saat kadar bekletin ve tencerenin kapağını açın. Üzerindeki tülbentle hamurlaşmış un tabakasını birlikte alın (tirşik yaprakları sararmış gibi görünecektir], Mayalanma işlemi biten tirşik çorbasını 3-4 saat kaynatın. Bu esnada ara sıra üzerinde oluşan köpüğünü alın. Pişme süresi bitince tuzunu ayarlayın ve ocaktan alın. Sıcak veya soğuk olarak servis yapın.