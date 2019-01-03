Toyga çorbası tarifi

TOYGA ÇORBASI MALZEMELER

-1 çay bardağı aşurelik buğday

- Yeteri kadar su, 1 su bardağı yoğurt

-2 çorba kaşığı un, tuz

ÜZERİ İÇİN

- 2 çorba kaşığı tereyağı

- 1 adet soğan, 1 çay kaşığı nane

TOYGA ÇORBASI YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı 1 gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün. 5 su bardağı suyu tencereye alıp üzerine buğdayı ekleyin. Kısık ateşte 40 dakika buğday şişene kadar pişirin. Ayrı bir kapta yoğurt ve unu çırpma teli ile çırpın. 1 su bardağı su ekleyin ve çırpma işlemine devam edin, içine kaynayan buğdaydan 1 kepçe ilave edip karıştırın. Daha sonra azar azar ve bir yandan da karıştırarak çorbaya ekleyin. Dibinin tutmaması için 5 dakika süreyle karıştırmaya devam edin. Diğer taraftan küçük bir tavada erittiğiniz tereyağında soğanı pembeleşene kadar kavurun. Naneyi ekleyin ve çorbaya katın. Tuzunu ayarlayıp karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.