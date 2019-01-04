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Çorum'un eşsiz tarifi:Bulgur Aşı! Peki 'Çorum mutfağı'nın en sevilen lezzeti bulgur aşı nasıl yapılır? Bulgur aşı yapılırken hangi malzemeler kullanılır? İşte ...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 16:45
Bulgur aşı tarifi

BULGUR AŞI İÇİN MALZEMELER:

-1 su bardağı pilavlık bulgur

-1' er çorba kaşığı tereyağı ve sıvıyağ

-1 adet soğan 1 çorba kaşığı un

-2 çorba kaşığı salça

-Yeteri kadar su

-1 adet sivri biber, tuz, pul biber

BULGUR AŞI YAPILIŞI:

Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alın. Kıyılmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Un, salça ve pul biber ekleyip salçanın çiğliği geçene kadar kavurmaya devam edin. Yıkanmış ve süzülmüş bulguru kapatıp 1-2 dakika daha kavurun. 4 su bardağı sıcak, 3 su bardağı soğuk su ekleyin ve 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almaya yakın ince kıyılmış sivri biberi katın. Tuzunu ayarladıktan sonra sıcak servis yapın.

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Bulgur aşı tarifi
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